Θρίλερ... ξανά με τον Εμπαπέ: Η οικογένειά του αποδέχεται την πρόταση της Αλ Χιλάλ - Η απόφαση στα χέρια του παίκτη

Βόμβα ρίχνει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, η οποία ενδέχεται να ταράξει τα… νερά της μεταγραφικής περιόδου!

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η οικογένεια του Κιλιάν Εμπαπέ που ουσιαστικά εκπροσωπεί και τον ποδοσφαιριστή και είναι αυτή που συμμετέχει στις συζητήσεις με την εκάστοτε ομάδα, φέρεται να συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ για τη μεταγραφή του Γάλλου σούπερ σταρ!

Η πρόταση που έχει καταθέσει η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία είναι ηγεμονική και δεν έχει προηγούμενο, αφού προσφέρει 300 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον 24χρονο επιθετικό και στον ίδιο το αδιανόητο ποσό των 700 εκατ. ευρώ για μία και μόνο σεζόν!

Κάπως έτσι, το μπαλάκι περνάει οριστικά πλέον στον Εμπαπέ. Εφόσον ισχύουν τα χθεσινά δημοσιεύματα, ο Γάλλος αναμένεται να απορρίψει την πρόταση αφού δεν θέλει να αγωνιστεί στην Αλ Χιλάκ και προτιμά ακόμη και να μείνει στον πάγκο της για όλη τη σεζόν.

Ωστόσο, ενδεχόμενη πίεση από την οικογένειά του, ενδέχεται να παίξει κομβικό ρόλο στην υπόθεσή του.

🚨🌕 BREAKING: Kylian Mbappé's family is ready to ACCEPT Al-Hilal's offer. The player hasn't decided yet. @DiMarzio 🇫🇷 pic.twitter.com/y3k3MsVpOm