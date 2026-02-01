Ιστορία έγραψε στη Μελβούρνη ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς με 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 στον τελικό του Australian Open, κατακτώντας τον μοναδικό τίτλο Grand Slam που έλειπε από τη συλλογή του.

Ο 22χρονος Ισπανός ανέτρεψε την αρχική υπεροχή του Τζόκοβιτς, ο οποίος μπήκε δυνατά στον τελικό και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-2, δείχνοντας έτοιμος να διεκδικήσει το 11ο τρόπαιό του στη Μελβούρνη. Ωστόσο, από το δεύτερο σετ και μετά, ο Αλκαράθ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, επέβαλε τον ρυθμό του και αξιοποίησε την ταχύτητα και την ποικιλία στο παιχνίδι του, ισοφαρίζοντας άμεσα.

Με όπλα το εξαιρετικό footwork, τα δυνατά χτυπήματα από τη βασική γραμμή και τα έξυπνα drop shots, ο Ισπανός πήρε το τρίτο σετ με 6-3 και μπήκε αποφασισμένος στο τέταρτο. Εκεί, οι δύο τενίστες βάδισαν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος, όμως στο 12ο game ο Αλκαράθ εκμεταλλεύτηκε το πρώτο match point, αναγκάζοντας τον Σέρβο σε λάθος και σφραγίζοντας μια από τις πιο σημαντικές νίκες της καριέρας του.

Με αυτόν τον τίτλο, ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος άνδρας στην ιστορία που κατακτά Career Grand Slam, έχοντας πλέον τρόπαια και στα τέσσερα μεγάλα τουρνουά. Παράλληλα, εδραιώνει τη θέση του στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, συνεχίζοντας τη νέα εποχή κυριαρχίας στο ανδρικό τένις μαζί με τον Γιανίκ Σίνερ.

Για τον Τζόκοβιτς, ο τελικός της Αυστραλίας ήταν μια χαμένη ευκαιρία να φτάσει τους 25 τίτλους Grand Slam και να γράψει ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του σε ακόμη έναν τελικό επιβεβαίωσε πως, στα 38 του χρόνια, παραμένει ανταγωνιστικός στο κορυφαίο επίπεδο.

