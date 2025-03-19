Λογαριασμός
Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στα εντός έδρας παιχνίδια των «αιωνίων» στη Euroleague

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας, Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - Άλμπα Βερολίνου - Οι μάχες των κορυφαίων της Ευρώπης, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Bwin

Η Euroleague συνεχίζεται, με τους «αιώνιους» να παίζουν στην έδρα τους και τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να στέκεται στο πλευρό τους!

Η δράση αρχίζει την Πέμπτη (20/03) στις 20:00 με μια «ερυθρόλευκη» μονομαχία. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα που παλεύει για την είσοδό του στα πλέι οφ. Γιώργος Μπαρτζώκας εναντίον Γιάννη Σφαιρόπουλου. Μεταδίδει από το ΣΕΦ  ο Νίκος Ζέρβας.

Την Παρασκευή (21/03) παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR. Οι πρωταθλητές Ευρώπης του Εργκίν Αταμάν φιλοξενούν την Άλμπα Βερολίνου στις 21:15, δίχως περιθώρια για απώλειες στην πορεία τους για το πλεονέκτημα έδρας. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Γιώργος Πετρίδης. 

Μετά τη λήξη των αγώνων,  ακολουθούν σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. 

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας, Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – Άλμπα Βερολίνου. 
Οι μάχες των κορυφαίων της Ευρώπης, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
 

