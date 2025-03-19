Παναθηναϊκός: Ο Βραζιλιάνος που σπάει όλα τα κοντέρ

Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι αποκτά τον Τετέ με ένα συμβολαίου πολλών εκατομμύριων κοντά στα (7,3) εκατομμύρια ευρώ. Ο σκοπός να ενισχύσει επιθετικά τον Παναθηναϊκό ως αριστερό εξτρέμ, δίνοντας του τα «κλειδιά» των πτερύγων της ομάδας.

Ο Βραζιλιανός όχι απλά έχει βοηθήσει επιθετικά , αλλά έχει σκοράρει σε 43 παιχνίδια σε όλες τις διοργανωσεις, 11 γκολ και έχει βγάλει 3 ασίστ σε 2.947 λεπτά χρόνος συμμετοχής.

Πηγή: skai.gr

