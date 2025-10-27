Ταυτοποιήθηκαν ένδεκα άτομα για επεισόδια στο Βόλος-Ολυμπιακός

Στην ταυτοποίηση οπαδών για συμμετοχή σε ρίψη μπουκαλιών, αλλά και συμμετοχή σε επεισόδια στο πρόσφατο Βόλος-Ολυμπιακός προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Ταυτοποιήθηκαν ένδεκα άτομα, για ρίψη πλαστικών μπουκαλιών προς τον αγωνιστικό χώρο, σε ποδοσφαιρικό αγώνα στον Βόλο. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων, υπαλλήλων υπηρεσιών ασφάλειας στον εν λόγω αγώνα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 15 ημεδαπών, για – κατά περίπτωση - παραβίαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ένδεκα ημεδαπών, εκ των οποίων οι πέντε ανήλικοι, για ρίψη πλαστικών μπουκαλιών προς τον αγωνιστικό χώρο, σε ποδοσφαιρικό αγώνα που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 30-08-2025 στον Βόλο.

Επιπλέον, προέκυψε η - κατά περίπτωση - εμπλοκή τεσσάρων υπαλλήλων υπηρεσιών ασφάλειας στον εν λόγω αγώνα, οι οποίοι, από συγκεκριμένους χρόνους και έπειτα, περιστασιακά, κατά την προσέγγιση φιλάθλων δεν εφάρμοζαν την προβλεπόμενη διαδικασία επικύρωσης των εισιτηρίων ώστε να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα αυτών, επιτρέποντας και διευκολύνοντας έτσι την είσοδό τους στην αθλητική εγκατάσταση, με συνέπεια να καθίσταται δυσχερής η ταυτοποίηση του συνόλου των φιλάθλων που ενεπλάκησαν στις προαναφερόμενες πράξεις.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και άλλων άγνωστων μέχρι στιγμής δραστών».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.