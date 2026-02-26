Θέλτα-ΠΑΟΚ: Ψάχνει την υπέρβαση στο Βίγκο ο «δικέφαλος του βορρά»

Για την υπέρβαση στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ! Απόψε το βράδυ ο «δικέφαλος του βορρά» φιλοξενείται από τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος» (22:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Cosmote Sports 4) στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τα playoffs του Europa League.

Πριν από μία εβδομάδα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ηττήθηκε από τους Ισπανούς με σκορ 2-1 στην Τούμπα, με το πανέμορφο τέρμα του Γερεμέγεφ στο 77ο λεπτό να κρατά ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Οι Θεσσαλονικείς καλούνται απόψε να ξεπεράσουν πολλές δυσκολίες και να ανατρέψουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Για να συμβεί αυτό, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να υπερκεράσει τις πολλές και σημαντικές απουσίες του, την κόπωση των συνεχόμενων και απαιτητικών αγώνων με περιορισμένο ρόστερ, αλλά και το αγωνιστικό μοντέλο των Ισπανών. Ένας... υγιής ΠΑΟΚ θα είχε περισσότερες πιθανότητες για το αποψινό ματς, αφού το σκορ, αλλά και το ποδόσφαιρο που παίζει υπό νορμάλ συνθήκες, δεν καθιστούν «απαγορευτικό» το διπλό πρόκρισης.

Οι «ασπρόμαυροι» προέρχονται από την σαββατιάτικη εκτός έδρας ισοπαλία με σκορ 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, σε ένα παιχνίδι όπου έβγαλαν κόπωση, έλλειψη ιδεών και αποφασιστικότητας στον αγωνιστικό χώρο. Κάπως έτσι, συμπλήρωσαν τρία παιχνίδια χωρίς τρίποντο σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας μόλις μία νίκη στα πέντε πιο πρόσφατα. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Γαλικίας επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο La Liga μετά από τέσσερις αγωνιστικές (0-2-2), επικρατώντας δύσκολα με σκορ 2-0 της Μαγιόρκα. Πρωταγωνιστής για το σύνολο του Κλαούντιο Χιράλδες ήταν ο αρχηγός, Ιάγκο Άσπας, που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του από το 85' και έπειτα.

Στα αγωνιστικά, οι Ισπανοί δεν μπορούν να υπολογίζουν ούτε στην αποψινή αναμέτρηση στους τραυματίες, Νούνιεθ και Σότελο, ενώ, εξαιρετικά αμφίβολος δίνεται ο βασικός στόπερ, Στάρφελτ.

Για τον ΠΑΟΚ, τα προβλήματα αντί να μειωθούν, αυξήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς, πέραν των τραυματιών Κωνσταντέλια, Πέλκα, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς, ήρθαν να προστεθούν και τα προβλήματα των Παβλένκα, Τάισον και Λόβρεν, όπως και του κλινήρη, Ανέστη Μύθου. Παράλληλα, εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς, με το μοναδικό θετικό να είναι η επιστροφή των Γιακουμάκη και Λουτσέσκου από την τιμωρία τους.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι Θεσσαλονικείς θα παραταχθούν με μεσοεπιθετική γραμμή ανάγκης, με τον νεοαποκτηθέντα Μεξικανό μπακ, Χόρχε Σάντσες, να παίρνει φανέλα βασικού στις θέσεις των εξτρέμ αντί του Ζίβκοβιτς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Ροντρίγκες, Ρίστιτς, Αλόνσο, Ρουέντα, Λόπεθ, Μορίμπα, Καρέιρα, Άσπας, Σβέντμπεργκ, Ιγκλέσιας.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Οζντόεφ, Σάντσες, Χατσίδης, Ζαφείρης, Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Μάρκο Γκουίντα

Βοηθοί: Τζιόρτζιο Περέτι, Τζουσέπε Περότι

4ος Βοηθός: Ματέο Μαρτσενάρο

VAR/AVAR: Μίκαελ Φάμπρι, Αλεσάντρο Ντι Πάολο.

