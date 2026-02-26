Τι κάνει ο Παναθηναϊκός στα κρίσιμα ματς του Φεβρουαρίου

Ο Παναθηναϊκος αντιμετωπίζει τη Βικτόρια Πλζεν στις 19:45 στην Τσεχία με σκοπό να προκριθεί στους 16 του Europa League.Είναι μία τεράστια πρόκληση για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, και είναι κατάλληλα προετοιμασμένη η ομάδα, γιατί το Τριφύλλι έχει Ευρωπαϊκό Dna και αυτό δεν μπορεί έτσι και αλλιώς να αμφισβητηθεί.
Ο Φεβρουάριος αποτελεί διαχρονικά μήνα-ορόσημο για τον Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Είναι ο μήνας όπου ξεκινούν τα νοκ-άουτ μετά τους ομίλους στο UEFA Europa League (και παλαιότερα στο Κύπελλο UEFA), όπως και στο Champions League, που επίσης έχει ιστορία ο Παναθηναϊκός, και όπου κρίνονται οι προκρίσεις για τη φάση των «16».
