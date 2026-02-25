Πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, αλλά έφυγε ηττημένος από το Κάουνας ο Ολυμπιακός.



Σε ένα συγκλονιστικό όσον αφορά την εξέλιξή του παιχνίδι που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι παρατάχθηκαν με σημαντικότατες απουσίες αυτές των Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του 40λέπτου, όμως ξέμειναν από δυνάμεις στην «τελική ευθεία», έδωσαν το δικαίωμα στη Ζάλγκιρις να επιστρέψει και να πάρει τελικά τη νίκη με 99-94 στις λεπτομέρειες.

Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος γνώρισε τη μόλις δεύτερη ήττα του στα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια του για την Ευρωλίγκα, έπεσε στο 18-10 και πλέον έμεινε 3 νίκες μακριά από την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε. Από την άλλη, η Ζάλγκιρις βελτίωσε το ρεκόρ της σε 17-12 και πλησίασε την πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.



Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Φουρνιέ, ο οποίος ώρες-ώρες στο ματς πάλευε μόνος του και ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του έχοντας κάνει ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα με 32 πόντους, ενώ παράλληλα μάζεψε 9 ριμπάουντ και έδωσε 3 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Τζόουνς (14π, 7 ριμπ, 6 ασίστ), ενώ διψήφιος ήταν και ο Ντόρσεϊ με 16. Από την άλλη, για τους νικητές ξεχώρισαν Γουίλιαμς-Γκος και Φρανσίσκο, οι οποίοι είχαν από 23 πόντους.



Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει ξανά την προσοχή του στον Παναθηναϊκό, τον οποίο θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ (Παρασκευή 6/3, 21:15) και στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» για την 30ή αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Για τη Ζάλγκιρις θα ακολουθήσει η εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Βαλένθια.



Το ματς:

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Πίτερς και Τζόουνς επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με σημαντικότατες απουσίες εκείνες των Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι διεθνείς, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου και οι σταθερά απόντες, Φαλ και Έβανς. Από την άλλη, ο Τόμας Μασιούλις ξεκίνησε το παιχνίδι με τους πρώην «ερυθρόλευκους» Γουίλιαμς-Γκος και Ράιτ, να πλαισιώνονται από τους Λο, Μπουτκεβίτσιους και Τουμπέλις. Μοναδική απουσία για τους γηπεδούχους ο Σιρβίντις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Γκος να βάζει το πρώτο καλάθι, ενώ το πρώτο του Ολυμπιακού ήρθε με τρίποντο του Ντόρσεϊ. Ο Τζόυνς μετά από επιθετικό του ριμπάουντ και ο Γουόρντ με όμορφη κίνηση και λέι απ του, έκαναν το 4-7, ενώ ο Τζόουνς σκόραρε ξανά για το 4-9. Ο Ράιτ με τρίποντο και ο Γκος με δύσκολο floater ισοφάρισαν σε 9-9 , ενώ Ντόρσεϊ και Γουόρντ έβαλαν ξανά μπροστά (11-13) τους «ερυθρόλευκους». Ο Γουόκαπ έκανε πολύ νωρίς δύο φάουλ και αποσύρθηκε στον πάγκο, ενώ ο Φρανσίσκο με τρίποντο έκανε το 14-13 και ο Ντόρσεϊ απάντησε πατώντας τη γραμμή του τριπόντου. Ο Ράιτ κάρφωσε για το 16-15 και ακολούθησαν διακοπές με δύο κερδισμένα challenge του Μασιούλις, ενώ Χολ και Ουλάνοβας διαμόρφωσαν το 18-18 της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Παπανικολάου στο «4» και με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει σε 20-20 μετά από αντιαθλητικό φάουλ του Μπιρούτις στον Χολ, ενώ ο Φουρνιέ με 6 σερί πόντους του έβαλε για πρώτη φορά τους Πειραιώτες στο +6 (20-26)! Ο Γάλλος ευστόχησε και σε τρίποντο για το 20-29, ενώ ο Ράιτ έβαλε τέλος στην επιθετική… ανομβρία των γηπεδούχων, με τους Λο και Φρανσίσκο να ευστοχούν σε συνεχόμενα τρίποντα για το 28-31.



Ο Τζόουνς με καλάθι-φάουλ μετά από το τρίτο επιθετικό του ριμπάουντ, έδωσε λύση επιθετικά στον Ολυμπιακό κάνοντας το 31-34, ο Φρανσίσκο με καλάθι-φάουλ μείωσε σε 35-36, ενώ ο ΜακΚίσικ με μεγάλο του τρίποντο έβαλε τους «ερυθρόλευκους» στο +4 (35-39), πριν ο Φρανσίσκο φτάσει τους 11 με δύο βολές του, για να διαμορφώσει το 37-39 του πρώτου ημιχρόνου.



Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Τζόουνς να δίνει ασίστ για καλάθι-φάουλ του Γουόρντ και στη συνέχεια να γίνεται διψήφιος κάνοντας το 39-44, ενώ το σερί του Ολυμπιακού έφτασε στο 9-2, για να προηγηθεί πρώτη φορά στο ματς με 9 (39-48)! Ο κυρίαρχος Τζόουνς πήρε νέο επιθετικό ριμπάουντ και έδωσε την ασίστ για τρίποντο του Γουόκαπ που έφερε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα των «ερυθρόλευκων» (41-51), ενώ λίγο αργότερα ο Χολ έκανε το 45-55 με alley-oop κάρφωμα! Ράιτ και Μπραζντέικις μείωσαν σε 50-55, όμως ο Φουρνιέ σέρβιρε μαγική ασίστ για κάρφωμα του Χολ, ο Νιλικίνα ευστόχησε σε μεγάλο buzzer-beater τρίποντο και ο Ολυμπιακός αντέδρασε στην αντεπίθεση των γηπεδούχων, κλείνοντας το δεκάλεπτο προηγούμενος με 60-51!

Οι Πειραιώτες κόλλησαν επιθετικά, έβαλαν μόλις 2 πόντους σε 3 αγωνιστικά λεπτά και έκαναν συνεχόμενα λάθη στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, με τη Ζάλγκιρις να εκμεταλλεύεται την περίσταση και να φτιάχνει υπέρ της σερί 10-2, για να φέρει το ματς στον πόντο (61-62). Ο Φουρνιέ όμως δήλωσε ξανά «παρών», κάνοντας το 61-65 με μεγάλο του τρίποντο, ενώ λίγο αργότερα ευστόχησε ξανά από μακριά, για να κάνει το 63-69, φτάνοντας τους 18 προσωπικούς πόντους! Ωστόσο, ο Γκος με δύο συνεχόμενα τρίποντά του ισοφάρισε σε 69-69. Ο Φουρνιέ σκόραρε ξανά και ο Φρανσίσκο απάντησε, ο Λο με βολές έκανε το 73-71 και ο Τζόουνς ισοφάρισε σε 73-73, με το ματς να οδηγείται στην παράταση!



Εκεί, ο Γκος με λέι απ του έβαλε μπροστά τη Ζάλγκιρις (75-74), ενώ ο Ντόρσεϊ με σερί καλάθια του έκανε το 76-78. Ο Φρανσίσκο με μεγάλο του τρίποντο έκανε το 80-78 και με βολές έκανε το 82-78, όμως ο Φουρνιέ μείωσε και ο Γουόκαπ έκλεψε και έδωσε την ασίστ στον Ντόρσεϊ, για το 82-82. Ράιτ και Ντόρσεϊ αστόχησαν σε τρίποντα, με το παιχνίδι να οδηγείται σε δεύτερη παράταση!



Στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, ο Φουρνιέ ευστόχησε σε νέο τρίποντο για να βάλει τον Ολυμπιακό στο +5 (82-87), όμως οι γηπεδούχοι επέστρεψαν ξανά, για να περάσουν μπροστά με 90-89. Ο Λο με τρίποντο έκανε το 93-89, ο Φουρνιέ απάντησε για το 93-92, όμως ο Γκος ευστόχησε ξανά από μακριά για το 96-92 και η Ζάλγκιρις πήρε τη νίκη με το τελικό 99-94!

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73, 82-82 (1η παράταση), 99-94 (2η παράταση)

