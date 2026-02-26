Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται (19:45, CosmoteSport 3 HD, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) από τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία σε έναν πολύ πρώιμο «τελικό» για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, στα Playoffs του Europa League.

Ασφαλώς και είναι το ματς της χρονιάς… μέχρι το επόμενο, αλλά για να υπάρξει κι άλλο, θα πρέπει οι «πράσινοι» να φροντίσουν να εξαλείψουν τα λάθη, τις στιγμές ολιγωρίας, το «μούδιασμα» όπως αυτό που τους χαρακτήρισε στην έναρξη του πρώτου ματς (2-2) στο ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτης και να βγάλουν εξ αρχής αντίδραση.

Αυτό το στοιχείο, δηλαδή, που αρχίζει να χαρακτηρίζει την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ το τελευταίο διάστημα και είναι απαραίτητο στην τελική ευθεία της σεζόν, προκειμένου να επιτευχθεί ο τελευταίος στόχος που απέμεινε αναφορικά με την 4άδα στη Stoiximan Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται ότι γι’ ακόμα μια φορά θα προτιμήσει την τριπλέτα στην άμυνα με τους δυο φουλ μπακ στην τετράδα των χαφ. Μάλιστα, στο ταξίδι για το Πλζεν συμπεριλήφθηκε και ο Φακούντο Πελίστρι, αλλά όχι ο Πάλμερ – Μπράουν που θα μείνει εκτός για περίπου ενάμιση μήνα.

Η Βικτόρια κατάφερε στο πρωτάθλημα να κρατήσει την Σπάρτα Πράγας στο 0-0 και να της προκαλέσει πλήγμα στο κυνήγι της κορυφής, αλλά ήταν λογικό να σπαταλήσει ενέργεια. Κάτι που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού το 2-0 επί του ΟΦΗ ήρθε σχετικά με απόλυτα ελεγχόμενη εμφάνιση…

Ο Τετέι θα είναι ξανά ένας από τους ποδοσφαιριστές στους οποίους ποντάρει πολλά ο Μπενίτεθ, αφού έγινε ο άνθρωπος που πέτυχε δυο γκολ απέναντι στους Τσέχους σε ένα ματς, τη στιγμή που εκείνοι είχαν δεχθεί μόλις τρία σε ολόκληρη τη League Phase του Europa League.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Πλζεν (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε - Μέμιτς, Ντουέ, Σπάσιλ, Ντόσκι - Βισίνσκι, Χροσόφσκι, Τσερβ, Πάνος - Λαουάλ, Σουαρέ.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν - Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος - Μπακασέτας, Ρενάτο - Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι.

Διαιτητής: Ντομάτας Ρούμσας (Λιθουανία)

Βοηθοί: Ράντιους (Λιθουανία), Σιουτσεντέλις (Λιθουανία)

4ος Βοηθός: Λιουνκιάουσκας (Λιθουανία)

VAR/AVAR: Χίλγκερ (Ολλανδία), Μάνσοτ (Ολλανδία)

