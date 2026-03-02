Λογαριασμός
«Τεττέη και Ταμπόρδα απλοποιούν την ζωή του Παναθηναϊκού με τα γκολ»

Το σχόλιο του «πράσινου» ρεπόρτερ, Νίκου Παγκάκη μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Άρη στο «Απ. Νικολαΐδης»  

Τεττέη

Μετά τη θριαμβευτική πρόκριση επί τσεχικού εδάφους στους «16» του Europa League, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών. Επικράτησε (3-1) του Άρη στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και δείχνει να προλαβαίνει το… πλοίο της τετράδας στη Super League.

Με το σφύριγμα της λήξης της αναμέτρησης, ο Νίκος Παγκάκης έκανε το δικό του σχόλιο για την ανοδική πορεία και το καλό κλίμα στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
