Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Άπελντοορν της Ολλανδίας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να βάζει από την πρώτη στιγμή τη δική του σφραγίδα στον τρόπο δουλειάς και στη νοοτροπία της ομάδας. Οι απαιτητικές προπονήσεις, η ένταση και η προσπάθεια για αλλαγή φιλοσοφίας είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις πρώτες ημέρες της νέας εποχής.

Οι απεσταλμένοι του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Διονύσης Δεσύλλας και Τάσος Νικολογιάννης, είχαν μια εκτενή συζήτηση με τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος μίλησε για το πώς βιώνει την προετοιμασία, τις ιδέες του νέου προπονητή, την πίεση για επιστροφή στους τίτλους και τον διαφορετικό Παναθηναϊκό που επιχειρείται να χτιστεί.

Ο Τετέι αναφέρθηκε επίσης στη νοοτροπία που απαιτείται για να φτάσει η ομάδα στην κορυφή, στις προσωπικές του φιλοδοξίες, στη σχέση του με τον κόσμο και στη σημασία που θα έχει το νέο γήπεδο στον Βοτανικό για το μέλλον του συλλόγου.

Η συνέντευξη του Ανδρέα Τετέι στους Διονύση Δεσύλλα και Τάσο Νικολογιάννη:

Διονύσης Δεσύλλας: Αντρέα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε από την προετοιμασία. Πες μας τις πρώτες σου εντυπώσεις. Πώς βλέπεις τη φετινή προετοιμασία, αυτές τις μέρες που δουλεύετε εδώ στην Ολλανδία με τον νέο προπονητή;

Καλησπέρα, καταρχάς. Οι πρώτες μέρες με τον νέο προπονητή είναι πάρα πολύ καλές. Κάνουμε ευχάριστες προπονήσεις, αλλά ταυτόχρονα πολύ απαιτητικές. Μας πιέζει και μας σπρώχνει ώστε να γίνουμε η ομάδα που πρέπει για να πρωταγωνιστήσει και να αποκτήσει νοοτροπία πρωταθλητή. Ουσιαστικά, κάνουμε προπονήσεις πρωταθλητή.

Τάσος Νικολογιάννης: Μια και μιλάμε για την προετοιμασία και τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους. Με βάση όσα δουλεύετε, μπορείς να εξηγήσεις στον κόσμο τι ποδόσφαιρο θα προσπαθήσει να παίξει ο Παναθηναϊκός τη νέα σεζόν;

Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να καταλάβουμε πλήρως το στυλ παιχνιδιού που θέλει ο προπονητής. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν μας δείχνει από την πρώτη μέρα τα πάντα. Ξεκινάμε από το build-up και σταδιακά χτίζουμε όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα, όμως, θα δείτε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Θα προσπαθούμε να παίζουμε με την μπάλα κάτω και όχι να βασιζόμαστε στις μεγάλες μπαλιές.

Δ.Δ.: Αυτό που λες έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι διαφορετικό να το ακούμε από έναν ποδοσφαιριστή που ζει καθημερινά τις προπονήσεις. Εσύ, λοιπόν, βλέπεις ήδη διαφορές και θεωρείς ότι αυτό που προσπαθεί να δημιουργηθεί φέτος ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό σε σχέση με ό,τι βλέπαμε πέρυσι;

Σίγουρα ταιριάζει περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και δεν γίνεται να παίζει ποδόσφαιρο που δεν του αρμόζει. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας και πρέπει να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται όλες οι άλλες ομάδες να προσπαθούν να παίξουν με την μπάλα κάτω και εμείς να καταφεύγουμε στις γιόμες. Νομίζω πως φέτος ο κόσμος θα δει κάτι διαφορετικό.

Τ.Ν.: Θέλω να μου μιλήσεις για την πίεση που υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και ο κόσμος το περιμένει με μεγάλη αγωνία. Εσείς οι παίκτες τη νιώθετε αυτή την πίεση;

Φυσικά και τη νιώθουμε. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε την ευθύνη να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Είναι στο χέρι μας. Πρέπει να δίνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο, να ματώνουμε για την ομάδα και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Δ.Δ.: Στάθηκα σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να ματώνετε στο γήπεδο. Σας έχει μιλήσει και ο προπονητής για τον πόνο, ότι ο δρόμος προς την κορυφή περνά μέσα από αυτόν. Είναι ένα μήνυμα που φαίνεται να προσπαθεί να σας περάσει. Θυμάμαι και μια προπόνηση την προηγούμενη εβδομάδα, με πολλή ζέστη, όπου στο τέλος ήσουν εξαντλημένος μαζί με αρκετούς συμπαίκτες σου. Πώς το βίωσες εκείνη τη στιγμή;

Εκείνη τη μέρα ένιωθα ότι είχα δώσει πραγματικά τα πάντα. Οι προπονήσεις είναι πολύ έντονες και έχουν μεγάλη διάρκεια. Όταν νομίζαμε ότι τελειώσαμε, μας περίμεναν άλλα έξι σπριντ. Ξεκίνησα πολύ δυνατά γιατί πίστευα ότι θα τα βγάλω. Νομίζω όμως ότι στο τέταρτο σπριντ λύγισα. Στο πέμπτο και στο έκτο απλώς προσπαθούσα να ολοκληρώσω την προσπάθεια. Στο τέλος ένιωθα πως χρειαζόμουν… ένα μπουκάλι οξυγόνο για να σηκωθώ. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία. Αν δεν πιέσεις τον εαυτό σου μέχρι το όριό του στην προπόνηση, δεν θα μπορέσεις να αποδώσεις στο γήπεδο. Αυτή η δουλειά θα με βοηθήσει πολύ στη συνέχεια.

Τ.Ν.: Από τους νέους συμπαίκτες σου, υπάρχει κάποιος που σου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση;

Δεν μου αρέσει να ξεχωρίζω συμπαίκτες. Επίσης, είναι πολύ νωρίς για να σχηματίσει κανείς ολοκληρωμένη άποψη. Έναν ποδοσφαιριστή πρέπει να τον δεις σε αγώνες, να βρει ρυθμό, να προσαρμοστεί στην ομάδα και να μπει στο κλίμα. Ας περάσει λίγος χρόνος και τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα.

Δ.Δ.: Πάμε λίγο στα προσωπικά σου. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο δυνατό σημείο σου ως επιθετικός και σε τι πιστεύεις ότι χρειάζεσαι τη μεγαλύτερη βελτίωση;

Νομίζω πως όλοι μπορούν να δουν ότι τα δυνατά μου στοιχεία είναι η δύναμη και η ταχύτητα στον χώρο. Από εκεί και πέρα, δουλεύω συνεχώς στα τελειώματά μου. Εκεί που πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθώ περισσότερο είναι στην υπομονή μου μέσα στην περιοχή. Να μένω περισσότερο εκεί και να μην απομακρύνομαι για να ψάχνω την μπάλα. Σίγουρα με βοήθησε και το γεγονός ότι ήμασταν μαζί με αρκετούς συμπαίκτες από το δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς. Αυτό έκανε την προσαρμογή ακόμη πιο εύκολη.

Δ.Δ.: Όλοι μιλούν για το πρωτάθλημα, αλλά ο πρώτος στόχος είναι τα ευρωπαϊκά προκριματικά. Φέτος δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την πίεση;

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε συζητήσει ιδιαίτερα κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να κοιτάζεις τόσο μακριά. Έχουμε ακόμα αρκετές ημέρες μέχρι το πρώτο παιχνίδι και αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για αυτό. Κοιτάμε την επόμενη ημέρα, όχι την παραεπόμενη. Ζούμε το σήμερα και το αύριο. Θα έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια όταν πλησιάσουν.

Τ.Ν.: Αυτό είναι και η φιλοσοφία του προπονητή; Να σκέφτεστε μόνο το αμέσως επόμενο παιχνίδι;

Νομίζω πως αυτό ισχύει γενικά στο ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται να στο πει κάποιος προπονητής. Όλοι γνωρίζουν ότι το σημαντικότερο παιχνίδι είναι πάντα το επόμενο. Κάθε αγώνας είναι ένας τελικός. Ακόμα και τώρα, στα φιλικά, σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο και όχι αυτό που ακολουθεί.

Δ.Δ.: Από τις γειτονιές της Κυψέλης έφτασες στον Παναθηναϊκό. Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι;

Θα ήθελα να με θυμούνται ως έναν ποδοσφαιριστή που έκανε μεγάλη καριέρα, αγωνίστηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατέκτησε τίτλους, πέτυχε σημαντικά γκολ και βοήθησε τις ομάδες του. Πάνω απ' όλα, όμως, θα ήθελα να με θυμούνται ως έναν καλό άνθρωπο και σωστό χαρακτήρα. Γιατί όσο καλός ποδοσφαιριστής και αν είσαι, αν δεν είσαι σωστός άνθρωπος, αυτό είναι που μένει τελικά στον κόσμο.

Τ.Ν.: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Το νιώθεις;

Ναι, το έχω καταλάβει από την πρώτη μέρα και με κάνει πολύ χαρούμενο. Κάθε φορά που σκοράρω, αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο είναι να βλέπω τον κόσμο να πανηγυρίζει. Αυτό είναι το νόημα. Να δίνεις χαρά στους ανθρώπους. Το έχω πει πολλές φορές: για έναν φίλαθλο, ένα παιχνίδι μπορεί να καθορίσει ολόκληρη την εβδομάδα του. Αν κερδίσουμε, μπορεί να περάσει όλη την εβδομάδα χαρούμενος. Αν χάσουμε, μπορεί να του χαλάσει η διάθεση για μέρες. Για αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ευθύνη απέναντί τους.

Δ.Δ.: Έγινες και σύνθημα στην εξέδρα…

(γέλια) Ναι… Είναι ένα σύνθημα που μάλλον δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τα μικρά παιδιά, αλλά τι να κάνουμε; Ο κόσμος το τραγουδάει.

Τ.Ν.: Κάποτε υπήρχε αντίστοιχο σύνθημα και για τον Ολισαντέμπε. Το γνωρίζεις;

Τον γνωρίζω, αλλά το συγκεκριμένο σύνθημα δεν το ξέρω.

Δ.Δ.: Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο του Παναθηναϊκού;

Πιστεύω πραγματικά ότι από φέτος ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αλλάξει. Να γίνει ένας διαφορετικός Παναθηναϊκός, με άλλη νοοτροπία. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα μέσα στην ομάδα, όμως τέτοιες αλλαγές χρειάζονται χρόνο. Δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Η πιο σημαντική λέξη είναι η υπομονή. Αν υπάρχει υπομονή και συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστά, οι επιτυχίες θα έρθουν βήμα-βήμα.

Τ.Ν.: Πλέον στην ομάδα βρίσκεται και ο Στέφανος Κοτσόλης. Πόσο βοηθάει την καθημερινότητά σας;

Δεν μου αρέσει να μιλάω ιδιαίτερα για ανθρώπους της ομάδας, όμως όλοι μπορούν να δουν πόσο πολύ προσπαθεί. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια και έχουμε μια διαφορετική σχέση. Πιστεύω ότι κάνει μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξει πράγματα στην ομάδα και να δημιουργηθεί ένας νέος Παναθηναϊκός. Αυτό βλέπω καθημερινά.

Δ.Δ.: Έρχεται και το νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Το συζητάτε μεταξύ σας;

Φυσικά το συζητάμε. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα ακόμη μεγάλο κίνητρο για όλους μας. Είναι όμορφο να ξέρεις ότι θα αγωνιστείς σε ένα καινούργιο, σύγχρονο γήπεδο. Μου αρέσει πολύ και η Λεωφόρος, έχει ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει μεγαλύτερα βήματα, χρειάζεται γήπεδο με μεγαλύτερη χωρητικότητα. Όταν έχεις περισσότερο κόσμο στις εξέδρες, δημιουργείται άλλη ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι αν η ομάδα πάει καλά, το νέο γήπεδο θα είναι γεμάτο σε κάθε παιχνίδι.

Δ.Δ.: Έχεις φανταστεί μια φιέστα στη Λεωφόρο πριν η ομάδα μετακομίσει στον Βοτανικό;

Νομίζω ότι θα ήταν ο ιδανικός τρόπος να αποχαιρετήσει ο Παναθηναϊκός ένα τόσο ιστορικό γήπεδο. Η Λεωφόρος έχει ζήσει σπουδαίες στιγμές, πρωταθλήματα, κύπελλα και μεγάλες βραδιές. Θα ήταν πολύ όμορφο να κλείσει αυτός ο κύκλος με μια μεγάλη επιτυχία.

Τ.Ν.: Με δύο λόγια, τι σημαίνει για σένα ο Παναθηναϊκός;

Ίσως είναι ακόμη νωρίς για να απαντήσω ολοκληρωμένα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω δεθεί πολύ με την ομάδα. Νιώθω πως ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω. Ο Παναθηναϊκός με πίστεψε, με βοήθησε να εξελιχθώ και αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν.

Δ.Δ.: Το εξωτερικό είναι στόχος για σένα; Υπάρχει πρωτάθλημα που σου ταιριάζει;

Φυσικά και είναι κάτι που θα ήθελα κάποια στιγμή. Μου αρέσει πολύ η Bundesliga, μου αρέσει το ιταλικό πρωτάθλημα, αλλά και η Premier League. Όμως δεν σκέφτομαι το μέλλον. Για να φτάσω κάποια στιγμή εκεί, πρέπει πρώτα να κάνω σωστά τη δουλειά μου σήμερα. Αυτό έχω στο μυαλό μου.

Δ.Δ.: Πώς περνάει η μέρα σας στην προετοιμασία; Με ποιους κάνεις περισσότερη παρέα;

Γενικά προσπαθώ να κάνω παρέα με όλους. Είμαι αρκετά κοινωνικός. Όταν έχουμε διπλές προπονήσεις, η μέρα περνάει πολύ γρήγορα: προπόνηση, φαγητό, ξεκούραση και ξανά προπόνηση. Τις ημέρες με μία προπόνηση έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Ξεκούραση, λίγο πινγκ πονγκ ή FIFA, και έτσι κυλάει η μέρα.

Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προετοιμασία.

Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

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