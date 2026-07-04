Δείτε ζωντανά στον ΣΚΑΪ το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ

Και το δεύτερο φιλικό του Παναθηναϊκού για το φετινό καλοκαίρι, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ!



Οι «πράσινοι», μετά το 4-0 απέναντι στη Χέλμοντ, κοντράρονται με τον ισχυρό Άγιαξ ( 18:00 ) και αυτή η αναμέτρηση, όπως και όλα τα φιλικά ματς του «τριφυλλιού» για το φετινό καλοκαίρι, θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

χτίζει τους «πράσινους» της νέας αγωνιστικής περιόδου και ο κόσμος της ομάδας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ζωντανά την δουλειά και τη βελτίωση της ομάδας υπό τις οδηγίες του 38χρονου προπονητή.

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