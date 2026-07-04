Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν εθελοντές και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.