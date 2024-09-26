Παναθηναϊκός: Το σερί του Επτάστερου κόντρα στον Ολυμπιακό και το Super Cup

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια περίοδο αναγέννησης και στα εγχώρια μπασκετικά δρώμενα, με σημείο αναφοράς το reverse sweep επί του Ολυμπιακού και το περσινό πρωτάθλημα.

Η προηγούμενη σεζόν ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά για τους «πράσινους», καθώς κατέκτησαν το πρωτάθλημα της Basket League, νικώντας τον αιώνιο αντίπαλο στους τελικούς με 3-2. Με αυτό το σερί νικών, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και ανέκτησε την κυριαρχία του.

