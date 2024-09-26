Από τον πρώτο γύρο αποχαιρέτησε το όπεν στο Τόκιο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-4, 1-6, 2-6) από τον Αμερικανό Άλεξ Μίκελσεν, ύστερα από την κατάκτηση του Laver Cup με την Team Europe.

Αν και ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε εντυπωσιακά στον αγώνα και πήρε το πρώτο σετ με 6-4, έχοντας δύο μπρέικ έναντι του αντιπάλου του, η συνέχεια δεν ήταν η ίδια για εκείνον.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, μάλιστα, ο 26χρονος αθλητής αισθάνθηκε μία αδιαθεσία και για αυτό τον λόγο ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ.

Στη συνέχεια, δεν είχε το ίδιο καλό πρόσωπο και φάνηκε αρκετά επηρεασμένος από τις καιρικές συνθήκες της ιαπωνικής πόλης, χάνοντας τα δύο επόμενα σετ και να ολοκληρώνει την παρουσία του στο 500άρι του Τόκιο.

Επόμενη υποχρέωση για τον Έλληνα τενίστα αποτελεί το Masters στη Σανγκάη (2/10) και θα ακολουθήσουν η Αμβέρσα (14/10), η Βασιλεία (21/10) και Μπερσί (28/10).

