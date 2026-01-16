Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νιόν η κλήρωση για τα playoffs του Conference League, με τη συμμετοχή των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 9 ως 24 στην League Phase.

Νόα-Άλκμααρ και Ντρίτα-Τσέλιε είναι τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι δύο πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ. Αν ο αντίπαλος της ΑΕΚ θα είναι το ζευγάρι της Άλκμααρ ή της Τσέλιε, είναι κάτι που θα το μάθει στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.

Τα ζευγάρια (19 και 26 Φεβρουαρίου οι αγώνες):

Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)

Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία)

Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

Σκεντίγια (Β. Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ

Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία)

Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία)

Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία)

Η κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου θα είναι και η τελευταία της φετινής διοργάνωσης, αφού από εκεί θα προκύψουν όλες οι διασταυρώσεις ως και τον τελικό στις 27 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ θα δώσει τη ρεβάνς των «16» στην OPAP Arena (19/3), ενώ το ίδιο θα συμβεί και στα προημιτελικά (16/4) εφόσον προκριθεί. Αντίθετα, αν φτάσει στα ημιτελικά θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας (30/4).

