Τεντόγλου: Κράτησε ζωντανή την Ελλάδα με την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε η τρίτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων για την Ελλάδα!



Πραγματοποιώντας έναν εκπληκτικό αγώνα, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε απόλυτα στο μήκος των Ανδρών και με άλμα στα 8,46 μέτρα, που αποτελεί την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, κράτησε ζωντανή τη χώρα μας στη μάχη που δίνει για παραμονή στην πρώτη κατηγορία!

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ήταν απολαυστικός καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, χαρίζοντας στην Ελλάδα το μέγιστο των βαθμών (16π.). Μάλιστα, έδειξε να βρίσκεται σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση και αν δεν ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Μαδρίτη με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη ζέστη να «λυγίζουν» τους αθλητές, τότε, ίσως πήγαινε ακόμα και για το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα!



Ο 27χρονος πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα του με ένα πολύ καλό... άλμα προθέρμανσης και αναγνώρισης των συνθηκών του ταρτάν, καθώς άρχισε τον αγώνα του με άλμα στα 8,15 μέτρα, παίρνοντας εξ αρχής το πάνω χέρι στη βαθμολογία.

Η συνέχεια ήταν ακόμα καλύτερη, καθώς, στη δεύτερη προσπάθειά του και παρ' ότι δεν πάτησε καν βαλβίδα (!), όντας 14 εκατοστά πίσω από το όριο, ο Μίλτος πραγματοποίησε ένα απίθανο άλμα «πετώντας» στα 8,46 μέτρα!



Επίδοση με την οποία όχι μόνο σημείωσε ρεκόρ αγώνων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, το οποίο και κατείχε ο ίδιος από το 2021, αλλά, παράλληλα, πέτυχε και την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο!

Στην τρίτη του προσπάθεια, ρύθμισε τα βήματα και το πάτημά του, κάνοντας ένα εξίσου μεγάλο άλμα. Ωστόσο, ακυρώθηκε για μόλις 1,3 εκατοστά, κάτι που έδειξε να τον πεισμώνει ακόμα περισσότερο για τη συνέχεια, μιας και φαινόταν πως ήταν στην «βραδιά» να κάνει κάτι μεγάλο!

Οι... υψηλές πτήσεις συνεχίστηκαν, με τον Τεντόγλου να πατά αυτή τη φορά 4 εκατοστά από το όριο της βαλβίδας και να «απογειώνεται» στα 8,44μ.! Με τους άλλους αθλητές να βρίσκονται πολύ μακριά του, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την απόφαση να αφήσει την 5η προσπάθεια για να ανακτήσει δυνάμεις και να τα δώσει όλα στην έκτη και τελευταία.

Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα για το άλμα, αποφάσισε να μην το πραγματοποιήσει, κάνοντας μορφασμούς για κούραση και ζέστη, ολοκληρώνοντας έτσι έναν σπουδαίο αγώνα εν μέσω αποθέωσης από το ισπανικό κοινό!

