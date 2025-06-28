Τεντόγλου, «πέταξε» στα 8,46μ. και έκανε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο

Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε δείξει τις... άγριες διαθέσεις του από την περασμένη εβδομάδα, όταν και κατέκτησε το μίτινγκ του Ντεσάου με άλμα στα 8,23 μέτρα.



Απόψε, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων που διεξάγεται στη Μαδρίτη, πραγματοποιώντας εκπληκτικά άλματα από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα!

Στην πρώτη του προσπάθεια, ο 27χρονος άλτης πήδηξε στα 8,15μ., για να ακολουθήσει το απίθανο άλμα του στα 8,46 μέτρα στη δεύτερη προσπάθεια!



Επίδοση η οποία αποτελεί πλέον την κορυφαία για φέτος στον κόσμο, αλλά και την καλύτερη στην ιστορία των αγώνων, μιας και ο ίδιος ο Μίλτος κατείχε τον εν λόγω ρεκόρ από το 2021!



Να σημειωθεί πάντως πως ο Τεντόγλου μόνο ευχαριστημένος δεν ήταν με την προσπάθειά του, και δικαίως, καθώς, θα μπορούσε να είχε βγάλει ακόμα μεγαλύτερο άλμα, αφού, πάτησε 14 εκατοστά πιο πίσω από το όριο της βαλβίδας!

