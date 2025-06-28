ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μεϊτέ

Κάθε φορά και διαφορετική, αλλά πλέον θα είναι... μόνιμο!
Ο ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 έτους και πλέον μπαίνει στο ρόστερ ως μόνιμη μεταγραφή, με το σήριαλ να λαμβάνει και τυπικά τέλος!
Ο πρώην παίκτης της Μπενφίκα, μάλιστα ανακοινώθηκε με ένα επικό βίντεο από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ!
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Σουαλιό Μεϊτέ από την Μπενφίκα. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 έτη και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 8.
O Μεϊτέ γύρισε στο σπίτι του κι αυτή τη φορά ως παίκτης του ΠΑΟΚ. O Δικέφαλος και η Μπενφίκα ήρθαν σε συμφωνία και ο Γάλλος μέσος εντάσσεται άμεσα στην ομάδα.Σου, καλώς ήρθες πίσω!
Πηγή: sport-fm.gr
