Μετά το τρίτο σερί χρυσό χθες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης, ο Μίλτος Τεντόγλου απολαμβάνει τον θρίαμβο αλλά με το βλέμμα στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

«Σίγουρα σκέφτομαι και το Παρίσι, όμως εκεί θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας. Όλοι θα είναι πεινασμένοι για να κυνηγήσουν το χρυσό» δήλωσε ο Ολυμπιονίκης άλτης και πρωταθλητής κόσμου.

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου έσπευσε να συγχαρεί τον «απίστευτο Τεντόγλου» - όπως έγραψε στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, οι Έλληνες χρήστες αποθεώνουν στα social media τον αθλητή που για άλλη μια φορά έκανε τη χώρα υπερήφανη.

Ο Μιλτος #Τεντογλου ΠΕΤΑΞΕ κυριολεκτικά στα 8,65 μέτρα και διέλυσε το προηγούμενο του ρεκόρ των 8,52 μέτρων. ΑΠΙΘΑΝΟΣ.



Μπράβο ΛΕΒΕΝΤΗ μου !!!! pic.twitter.com/qwyoHj4jeJ — Nikos Michael (@NikosMichael6) June 8, 2024

Δείτε ενδεικτικές αναρτήσεις

Congratulations to Miltos Tedoglou ✌️ !!!

The #Greek athlete won the third gold medal 🥇 in a row at the #EuropeanAthleticsIndoorChampionships, with a triumphant jump of 8.30m, which he achieved on the first attempt!💪 pic.twitter.com/WPVJHygW6R — GreeceInTurkiye (@GreeceInTurkiye) March 6, 2023

Ο Μίλτος #Τεντόγλου πετάγεται Παλαιό Φάληρο-Γλυφάδα το ΣΚ για καφέ με ένα άλμα

Ε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ Η ΤΥΠΑΡΑ ΑΥΤΗ;; 🥇8:65

Νομίζω ζεστάθηκε 😃😋🇬🇷👏🇬🇷 pic.twitter.com/KgDUDs6qRI — Vince Ioannou®️ (@VinceIoannou) June 8, 2024

#τεντογλου



«Έδωσα πάρα, πάρα, πάρα πολλά στην Ελλάδα, και η Ελλάδα με κέρασε Τεντόγλου! Το καλύτερο κέρασμα. Αυτό να γράψεις.»



Γ. Πομάσκι pic.twitter.com/dBKnjHD2te — Γουατεβερ (@_emeralded_) June 8, 2024

Ο μεγαλύτερος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου.- 🥇#τεντογλου pic.twitter.com/xF2R9yhEb8 — Η Αβυσσαλέα 🎯🎲 (@avyssalea) June 8, 2024

Δε ξέρω αν έχουμε καταλάβει ακόμα πόσο τεράστιος αθλητής είναι ο Τεντόγλου... #Τεντόγλου 🇬🇷 pic.twitter.com/zNcuPISsA1 — Άκης Γαβριήλ (@g_akis) June 9, 2024

