Μετά το τρίτο σερί χρυσό χθες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης, ο Μίλτος Τεντόγλου απολαμβάνει τον θρίαμβο αλλά με το βλέμμα στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
«Σίγουρα σκέφτομαι και το Παρίσι, όμως εκεί θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας. Όλοι θα είναι πεινασμένοι για να κυνηγήσουν το χρυσό» δήλωσε ο Ολυμπιονίκης άλτης και πρωταθλητής κόσμου.
Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου έσπευσε να συγχαρεί τον «απίστευτο Τεντόγλου» - όπως έγραψε στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παράλληλα, οι Έλληνες χρήστες αποθεώνουν στα social media τον αθλητή που για άλλη μια φορά έκανε τη χώρα υπερήφανη.
Ο Μιλτος #Τεντογλου ΠΕΤΑΞΕ κυριολεκτικά στα 8,65 μέτρα και διέλυσε το προηγούμενο του ρεκόρ των 8,52 μέτρων. ΑΠΙΘΑΝΟΣ.— Nikos Michael (@NikosMichael6) June 8, 2024
Μπράβο ΛΕΒΕΝΤΗ μου !!!! pic.twitter.com/qwyoHj4jeJ
Δείτε ενδεικτικές αναρτήσεις
Congratulations to Miltos Tedoglou ✌️ !!!— GreeceInTurkiye (@GreeceInTurkiye) March 6, 2023
The #Greek athlete won the third gold medal 🥇 in a row at the #EuropeanAthleticsIndoorChampionships, with a triumphant jump of 8.30m, which he achieved on the first attempt!💪 pic.twitter.com/WPVJHygW6R
Ο Μίλτος #Τεντόγλου πετάγεται Παλαιό Φάληρο-Γλυφάδα το ΣΚ για καφέ με ένα άλμα— Vince Ioannou®️ (@VinceIoannou) June 8, 2024
Ε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ Η ΤΥΠΑΡΑ ΑΥΤΗ;; 🥇8:65
Νομίζω ζεστάθηκε 😃😋🇬🇷👏🇬🇷 pic.twitter.com/KgDUDs6qRI
#τεντογλου— Γουατεβερ (@_emeralded_) June 8, 2024
«Έδωσα πάρα, πάρα, πάρα πολλά στην Ελλάδα, και η Ελλάδα με κέρασε Τεντόγλου! Το καλύτερο κέρασμα. Αυτό να γράψεις.»
Γ. Πομάσκι pic.twitter.com/dBKnjHD2te
Ο μεγαλύτερος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου.- 🥇#τεντογλου pic.twitter.com/xF2R9yhEb8— Η Αβυσσαλέα 🎯🎲 (@avyssalea) June 8, 2024
Δε ξέρω αν έχουμε καταλάβει ακόμα πόσο τεράστιος αθλητής είναι ο Τεντόγλου... #Τεντόγλου 🇬🇷 pic.twitter.com/zNcuPISsA1— Άκης Γαβριήλ (@g_akis) June 9, 2024
