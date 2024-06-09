Λογαριασμός
Αποθέωση για τον Μίλτο Τεντόγλου στα social media - «Και τώρα Παρίσι» λέει ο χρυσός πρωταθλητής 

Οι Έλληνες χρήστες αποθεώνουν τον αθλητή που για άλλη μια φορά έκανε τη χώρα υπερήφανη

Μίλτος Τεντόγλου

Μετά το τρίτο σερί χρυσό χθες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης, ο Μίλτος Τεντόγλου απολαμβάνει τον θρίαμβο αλλά με το βλέμμα στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. 

«Σίγουρα σκέφτομαι και το Παρίσι, όμως εκεί θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας. Όλοι θα είναι πεινασμένοι για να κυνηγήσουν το χρυσό» δήλωσε ο Ολυμπιονίκης άλτης και πρωταθλητής κόσμου. 

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου έσπευσε να συγχαρεί τον «απίστευτο Τεντόγλου» - όπως έγραψε στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Παράλληλα, οι Έλληνες χρήστες αποθεώνουν στα social media τον αθλητή που για άλλη μια φορά έκανε τη χώρα υπερήφανη. 

Δείτε ενδεικτικές αναρτήσεις

