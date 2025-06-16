Daily Record: «Κοντά στην ΑΕΚ ο Ντέσερς με 4.7 εκατομμύρια ευρώ»

Εδώ και αρκετές ημέρες είναι ξεκάθαρο ότι πρώτος στόχος της ΑΕΚ για την κορυφή της επίθεσης, τον Σίριελ Ντέσερς που τα έχει… σπάσει στη Σκωτία δύο σεζόν τώρα, με τη φανέλα της Ρέιντζερς.

Η Ένωση έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Νιγηριανού και κάνει μεγάλη προσπάθεια για να το φέρει στη Νέα Φιλαδέλφεια και να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα». Η υπόθεση πάει καλά για τον «Δικέφαλο» που έχει σύμμαχο και τον ποδοσφαιριστή, ενώ όπως αναφέρει και η Daily Record, οι δύο ομάδες είναι κοντά σε οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η μεταγραφή να κλείσει γύρο στα 4.7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντέσερς στις δύο σεζόν που αγωνίζεται στη Σκωτία έχει σκοράρει 51 φορές και αποτελεί το βαρύ πυροβολικό της Ρέιντζερς.

Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα, αναφέρει πώς ο συμπαίκτης του Νιγηριανού στην ομάδα, Κέμαρ Ρουφ, φοβάται πώς το κενό που θα προκληθεί από την αποχώρηση του, θα είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί.

