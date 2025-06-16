Στο «ερυθρόλευκο» ρεπορτάζ, υπάρχει εδώ και καιρό η είδηση ότι, ο Ματιέ Βαλμπουενά θα σμίξει ξανά με τον Ολυμπιακό, κάτι που πλέον αναφέρεται και στα γαλλικά Μέσα και συγκεκριμένα στην Equipe.

Ο Γάλλος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023 και πήγε ως ελεύθερος στην Κύπρο και τον Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ στην σεζόν της Stoximan Super League, που μόλις ολοκληρώθηκε, αγωνιζόταν για χάρη της νεοφώτιστης Athens Kallithea.

Πλέον αναμένεται να φορέσει και πάλι τα «ερυθρόλευκα» και να αγωνιστεί με την Β΄ ομάδα του Ολυμπιακού, με στόχο να την γεμίσει με εμπειρία και άφθονο ταλέντο, ενώ είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να δώσει το καλό παράδειγμα σε όλα τα νέα παιδιά, που έχουν τη φιλοδοξία κάποια στιγμή να αγωνιστούν με την πρώτη ομάδα.

