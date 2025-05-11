Τενερίφη-ΑΕΚ Betsson BC: Να πάρει το... μίνιμουμ που αξίζει και δικαιούται βάσει της χρονιάς της η «Ένωση»

Να πάρει το... μίνιμουμ που αξίζει και δικαιούται βάσει της φετινής ονειρικής πορείας της στο BCL θέλει η ΑΕΚ Betsson BC! Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, αντιμετωπίζει απόψε το απόγευμα (17:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 Cosmote Sport 4) την Τενερίφη, στον μικρό τελικό του Final Four της διοργάνωσης στη «SUNEL Arena».



Πριν από δύο 24ωρα, η «Ένωση», έδωσε τεράστια μάχη απέναντι στην πανίσχυρη και πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν, Ουνικάχα Μάλαγα, ωστόσο, στο φινάλε, ξέμεινε από ανάσες και καθαρό μυαλό, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 71-65. Με τη βοήθεια και την στήριξη των 8.000 και πλέον φίλων τους, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν φέρει το ματς στα μέτρα τους, είχαν κρατήσει χαμηλά την κορυφαία επίθεση στην ιστορία του BCL (94,4π. μέσο όσο), ωστόσο, τα εννέα συνολικά λάθη στην τελευταία περίοδο, πέντε εκ των οποίων στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, αποδείχθηκαν καθοριστικά για να έρθει ο αποκλεισμός από τον πολυπόθητο τελικό.

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως, χάνοντας ουσιαστικά από τα δικά της λάθη και όχι από την ανωτερότητα της αντιπάλου. Για αυτό, και μετά το τέλος του αγώνα υπήρχε μεγάλη απογοήτευση στις τάξεις της ομάδας, η οποία ωστόσο, πρέπει απόψε να παραμεριστεί και να παρουσιαστεί η «Ένωση» έτοιμη για να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο τρίτο σκαλί του βάθρου μια εξαιρετική ευρωπαϊκή χρονιά.Απέναντί της θα βρει την, που κάπως απρόσμενα, αφού ήταν το μεγάλο φαβορί στον πρώτο ημιτελικό κόντρα στη Γαλατάσαραϊ,, δεχόμενη ανατροπή 15 πόντων! Μάλιστα, η ομάδα των Κανάριων Νήσων υπέστη την πρώτη της ήττα στο φετινό BCL, μετρώντας μέχρι προσφάτως στην πορεία της στον θεσμόΠρόκειται για μια πολύ καλή και μπαρουτοκαπνισμένη ομάδα, με παίκτες όπως ο MVP της φετινής διοργάνωσης,(16,5π., 7ασ.),(9,3π., 3,5ρ.), ο(7,6π., 5,2ρ.), αλλά και τον εξαιρετικό σουτέρ,(11,8π., 49,4%τρ.). Άλλωστε, αυτή την στιγμή φιγουράρειπίσω μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με ρεκόρ 24-7, πέντε νίκες μακριά από την Μπαρτσελόνα και οκτώ από την Μπασκόνια!οι Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Μάρτινς Κοζλόβσκις (Λιθουανία) και Γκάτις Σάλινς (Λετονία).

