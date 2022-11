Τελειώνει τον Ρονάλντο ο Τεν Χαγκ: «Δεν πρέπει να ξαναπαίξει ποτέ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Οι... βόμβες που έριξε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν σηκώσει μεγάλο σούσουρο εντός και εκτός Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το μέλλον του Πορτογάλου να είναι κάτι παραπάνω από δυσοίωνο.

Μάλιστα, ο Έρικ Τεν Χαγκ φέρεται να διαμήνυσε στους ανθρώπους της ομάδας ότι ο CR7 δεν πρέπει να ξαναπαίξει με τους «κόκκινους διαβόλους»!

Erik ten Hag 'tells his Man United bosses Cristiano Ronaldo should NEVER play for them again' https://t.co/hFIziRGZAW