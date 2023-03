Μαύρο πανό πίσω από τους πάγκους στο ΟΑΚΑ: Οι ενέργειες του Παναθηναϊκού για την τραγωδία στα Τέμπη

Επτά ενέργειες από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη

Την απόφαση να κάνει επτά ενέργειες εις ένδειξη πένθους για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών πήρε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.



Όπως είχε γίνει γνωστό από το μεσημέρι, οι «πράσινοι» θα εμφανιστούν με μαύρο διακριτικό στη μνήμη των ανθρώπων που «έφυγαν», αλλά δεν πρόκειται για τη μοναδική κίνηση από πλευράς ΚΑΕ.



Αναλυτικά οι ενέργειες του Παναθηναϊκού



1. Οι εμφανίσεις των παικτών του Παναθηναϊκού είναι με «πένθος» (μαύρο διακριτικό).

Δεν ήταν εφικτό να αγωνιστεί με μαύρες εμφανίσεις διότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει αποδεκτό το αίτημα της Εφές να παίζει με τις μαύρες λόγω του σεισμού στην Τουρκία.

2. Το σταφ θα φορά μαύρες γραβάτες.

3. Κατόπιν αιτήματος του Παναθηναϊκού θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα εις μνήμην των θυμάτων.

4. Δεν θα παίξει καθόλου μουσική στο γήπεδο.

5. Καμία δράση (χορηγική ή άλλη) δεν θα γίνει στο παρκέ ή περιμετρικά πριν κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα.

6. Πίσω από τους πάγκους και τη γραμματεία έχει τοποθετηθεί ένα μαύρο πανό.

7. Στο cube παίζει μόνο το μήνυμα ότι: «Η Ελλάδα θρηνεί τα παιδιά της» / Στα αγγλικά «Greece mourns the loss of its Children».

