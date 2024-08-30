Τέλος ο Κολέ από την εθνική Γαλλίας μετά από 15 χρόνια

Φινάλε σε μία πολύ μεγάλη εποχή για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Σύμφωνα με το «bebasket.fr», ο Βενσάν Κολέ αναμένεται να αφήσει τον πάγκο των «τρικολόρ», έπειτα από 15 χρόνια.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η ομοσπονδία μπάσκετ της Γαλλίας δεν θα κάνει πρόταση ανανέωσης στον έμπειρο κόουτς, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αποχωρεί, δηλώνοντας ότι έκλεισε ο κύκλος του.

Ο Κολέ ανέλαβε τον πάγκο της Γαλλίας τον Μάρτιο του 2009 και φυσικά είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των «τρικολόρ». Οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας σε 14 διοργανώσεις και πανηγύρισε οκτώ μετάλλια (ένα χρυσό, τέσσερα ασημένια και τρία χάλκινα), ενώ παράλληλα έχει τις περισσότερες νίκες και το καλύτερο ποσοστό.

Από ‘κει και πέρα, για αντικαταστάτης του 61χρονου προπονητή ακούγεται έντονα το όνομα του Φρεντερίκ Φοτού, ο οποίος εργάζεται στην Μπουργκ.

