Με το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Conference League, την Τσέλσι, υπολογίσιμες ομάδες όπως η Ντινάμο Μινσκ και η Ελσίνκι αλλά και άλλες που… τις έχει, σαν τις Νιού Σεντς, Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Τζουργκάρντεν θα κληθεί να παίξει ο Παναθηναϊκός στη League Phase.

Με τη σημερινή κλήρωση να αφήνει θετικά συναισθήματα στους «πράσινους», καθώς αν μη τι άλλο έχουν βάσιμες ελπίδες να συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μέσω των οκτώ πρώτων θέσεων.

Τσέλσι

Οι συστάσεις είναι… περιττές για την Τσέλσι. Με χρηματιστηριακή αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με ρόστερ γεμάτο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, καθώς και οκτώ ευρωπαϊκές κούπες στην τροπαιοθήκη της, μόνο τυχαία δε θεωρείται από όλους σαν το μεγάλο φαβορί για να τις κάνει… εννιά φέτος.

Οι «μπλέ» είναι αρκετά δραστήριοι και στη φετινή μεταγραφική περίοδο, έχοντας αποκτήσει ούτε λίγο ούτε πολύ μια… 11άδα παικτών, με κορυφαίες μεταγραφές τους αναμφίβολα τους Ζοάο Φέλιξ, Πέδρο Νέτο και Κίρναν Ντούσμπερι-Χολ, έναντι συνολικά 147 εκατομμυρίων ευρώ… Οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα εναντίον τους στο Ολυμπιακό στάδιο θα συνιστά μεγάλη επιτυχία, αν και θα ήταν προτιμότερο να την αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Τζουργκάρντεν

Η Τζουργκάρντεν έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να βρίσκεται σε φουλ αγωνιστική δράση, μέσω του πρωταθλήματος Σουηδίας όπου φιγουράρει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μετά από 19 παιχνίδια…

Μεγάλο της αστέρι είναι ο νεοαποκτηθέντας, έναντι 1,8 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπόντο Γκλιμτ, δεξιός εξτρέμ Τομπίας Γκούλικσεν, ενώ πρώτος σκόρερ της είναι ο σέτερ φορ Ντενίζ Χιουμέτ, που μετράει ήδη οκτώ τέρματα.

Έχει για έδρα την «Tele 2 Arena» στην Στοκχόλμη, χωρητικότητας 30.000 θέσεων, την οποία και θα επισκεφτεί το «τριφύλλι». Προπονητής της είναι ο 56χροος Κιμ Μπέργκστραντ, που χρησιμοποιεί κυρίως το 4-2-3-1 ως σχηματισμό.

Ελσίνκι

Γνώριμη των ελληνικών ομάδων η Ελσίνκι, καθώς μόλις πέρυσι την αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, ενώ η φινλανδική ομάδα διαθέτει και έντονο… ελληνικό στοιχείο.

Κι αυτό γιατί αγωνίζονται εκεί δύο συμπατριώτες μας, ο κεντρικός αμυντικός Γιώργος Ατζουλάς και ο μέσος Γιώργος Κανελλόπουλος, αμφότεροι προερχόμενοι από τον Αστέρα Τρίπολης.

Και αυτή έχει ικανοποιητικό ρυθμό ήδη, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το εγχώριο πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 40 πόντους ύστερα από 21 αγωνιστικές.

Ντινάμο Μινσκ

Μια ακόμα αντίπαλος η οποία έχει περάσει από την χώρα μας, ούσα και αυτή στον δρόμο του ΠΑΟΚ, η Ντινάμο Μινσκ αποκλείστηκε προ 10ετίας με δύο ήττες τότε.

Επιστρέφοντας στο… σήμερα, η ομάδα από την Λευκορωσία εξακολουθεί να είναι χαμηλού επιπέδου, έχοντας ως μεγαλύτερο περιουσιακό της στοιχείο τον αμυντικό χαφ Ντανίλ Κούλικοφ, που πήρε το καλοκαίρι ως ελεύθερο από την Ροντίνα Μόσχας, όπως και τον αριστερό χαφ Πάβελ Σέντκο.

Στο «τιμόνι» της βρίσκεται ο 48χρονος Βαντίμ Σκριπσένκο, που αρέσκεται να παίζει με σύστημα 4-3-3, αλλά έχει συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Μόλις πριν από σκάρτο ενάμισι μήνα, η Μπόρατς Μπάνια Λούκα βρέθηκε στην… ζωή μας, ούσα αντίπαλος -κλασικά…- του ΠΑΟΚ, ο οποίος την απέκλεισε με δύο νίκες και προκρίθηκε στον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League.

Κάτι ανάλογο καλείται να κάνει και ο Παναθηναϊκός, αλλά σε ένα ματς, μέσα στο «Μπάνια Λούκα Σίτι Στέιντιουμ», που χωράει 10.030 θεατές, με την περυσινή πρωταθλήτρια Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να έχει φανερώσει τα… τρωτά της σημεία.

Η Μπόρατς Μπάνια Λούκα ενισχύθηκε φέτος το καλοκαίρι με τον δεξιό μπακ Μάρκο Βούκτσεβιτς από την Βαραζντίν, ενώ καλύτερος της παίκτης είναι ο σέντερ φορ Γιόβο Λούκιτς.

Νιού Σεντς

Η πιο… άσημη αντίπαλος με προέλευση από την Ουαλία, είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της χώρας της, έχοντας κερδίσει 16 πρωταθλήματα στην ιστορία της αλλά χωρίς την ανάλογη ευρωπαϊκή εμπειρία, προφανώς.

Η έδρα των Νιού Σεντς είναι το «Παρκ Χολ», που έχει μόλις 3.000 θέσεις, ενώ στο ρόστερ της συναντάει κανείς Βρετανούς ποδοσφαιριστές με εξαίρεση τρεις που -και αυτοί- έχουν διπλή υπηκοότητα ωστόσο…

Προπονητής τους είναι ο 46χρονος Κρεγκ Χάρισον, που τους παρατάσσει συνήθως με σχήμα 4-3-3.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.