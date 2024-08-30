Παναθηναϊκός: Οι αντίπαλοί του στη League Phase του Conference League

Με ένα μεγαθήριο (Τσέλσι) και πέντε αντιπάλους του... χεριού του κληρώθηκε στη φάση των ομίλων του Conference League ο Παναθηναϊκός.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού: Τσέλσι (εντός), Τζουργκάρντεν (εκτός), Ελσίνκι (εντός), Νιου Σεντς (εκτός), Μπάνια Λούκα (εκτός), Ντινάμο Μινσκ (εντός).

Από την εξάδα των ομάδων, που θα αντιμετωπίσει το «τριφύλλι», ξεχωρίζει ασφαλώς η Τσέλσι, την οποία πήρε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ από το 2ο πήρε την Τζουργκάρντεν, την Ελσίνκι από το 3ο, η Νιου Σεντς κληρώθηκε από το 4ο, η Μπάνια Λούκα (που βρέθηκε στον δρόμο του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League) από το 5ο και η Ντινάμο Μινσκ από το 6ο.

Tο πλήρες πρόγραμμα θα γίνει γνωστό το Σάββατο (31/8), οπότε θα γίνει γνωστή και η σειρά των αγώνων του «τριφυλλιού». Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 3 Οκτωβρίου και η αυλαία της League Phase θα πέσει στις 19 Δεκεμβρίου.

