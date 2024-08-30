Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης στη Λιβαδειά - Μόνο μεμονωμένα οι οπαδοί της ΑΕΚ

Μεμονωμένα θα πρέπει να ταξιδέψουν όσοι φίλοι της ΑΕΚ θέλουν να βρεθούν στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στην πόλη της Βοιωτίας.

Κάτι που δεν αλλάζει ωστόσο τη δυνατότητα να βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς, για το οποίο εξάλλου έχουν ανοίξει θύρες που θα διατεθούν σε φιλοξενούμενους.

