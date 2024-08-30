Λογαριασμός
Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης στη Λιβαδειά - Μόνο μεμονωμένα οι οπαδοί της ΑΕΚ

Την απόφαση να μη μετακινηθούν οργανωμένα οι φίλοι της ΑΕΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό έλαβε η ΕΛ.ΑΣ.

Οπαδοί ΑΕΚ

Μεμονωμένα θα πρέπει να ταξιδέψουν όσοι φίλοι της ΑΕΚ θέλουν να βρεθούν στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στην πόλη της Βοιωτίας.

Κάτι που δεν αλλάζει ωστόσο τη δυνατότητα να βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς, για το οποίο εξάλλου έχουν ανοίξει θύρες που θα διατεθούν σε φιλοξενούμενους.

Πηγή: sport-fm.gr

