Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τέλος ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Φίλιπ Μαξ - Ο Γερμανός αμυντικός δεν κατάφερε να προσφέρει όσα περίμενε ο σύλλογος

Φίλιπ Μαξ

Ο Φίλιπ Μαξ αποτελεί πλέον παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, σε μια εξέλιξη που μόνο ως αναμενόμενη μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ο Γερμανός αμυντικός δεν κατάφερε να προσφέρει όσα περίμενε ο σύλλογος από την περσινή του άφιξη και η λύση της συνεργασίας ήρθε ως φυσική κατάληξη της περιορισμένης παρουσίας του στο «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.

Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark