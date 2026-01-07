Τέλος ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό

Ο Φίλιπ Μαξ αποτελεί πλέον παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, σε μια εξέλιξη που μόνο ως αναμενόμενη μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ο Γερμανός αμυντικός δεν κατάφερε να προσφέρει όσα περίμενε ο σύλλογος από την περσινή του άφιξη και η λύση της συνεργασίας ήρθε ως φυσική κατάληξη της περιορισμένης παρουσίας του στο «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.

Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

