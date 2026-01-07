Λογαριασμός
Η ακτινογραφία της κατάρρευσης: Οι αριθμοί που «καίνε» τον Παναθηναϊκό

Όταν δέχεσαι 87 πόντους εντός έδρας και χάνεις τη μάχη των ριμπάουντ από μια ομάδα που «χωλαίνει» στον αέρα, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι διαφορετικό

ΠΑΟ μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν έχασε απλώς από την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ· «αυτοκτόνησε» πάνω στο παρκέ, αφήνοντας τους αριθμούς να εκθέσουν κάθε αδυναμία που εμφάνισε στο δεύτερο ημίχρονο.

Η στατιστική απεικόνιση του αγώνα μαρτυρά την έλλειψη συγκέντρωσης και τη χαμένη σκληράδα που κόστισαν το ροζ φύλλο αγώνα.

