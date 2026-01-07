Η ακτινογραφία της κατάρρευσης: Οι αριθμοί που «καίνε» τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν έχασε απλώς από την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ· «αυτοκτόνησε» πάνω στο παρκέ, αφήνοντας τους αριθμούς να εκθέσουν κάθε αδυναμία που εμφάνισε στο δεύτερο ημίχρονο.

Η στατιστική απεικόνιση του αγώνα μαρτυρά την έλλειψη συγκέντρωσης και τη χαμένη σκληράδα που κόστισαν το ροζ φύλλο αγώνα.

