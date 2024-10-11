«Διαζύγιο» Δέλλα με ΟΦΗ, διάδοχός του ο Ράσταβατς!

Παρελθόν αποτελεί ο 48χρονος τεχνικός από την ομάδα της Κρήτης, η οποία ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο έμπειρος προπονητής υπέβαλλε την παραίτησή του προ δύο ημερών λόγο ενός πολύ σοβαρού λόγου (πρόβλημα υγείας ατόμου της οικογένειάς του).

Μάλιστα, ο παλαίμαχος αμυντικός είναι στεναχωρημένος που καλείται να αποχωρήσει τη δεδομένη στιγμή, εκτιμώντας ότι ο ΟΦΗ έχει μπει σε μία πορεία. Αυτό το διάστημα που μεσολάβησε προπόνησε κανονικά την ομάδα ενόψει Παναθηναϊκού μαζί με τους κ.κ. Βασίλη Μπορμπόκη και Δημήτρη Μπουρουτζίκα (που επίσης αποτελούν παρελθόν), δίνοντας χρόνο στο κλαμπ να βρει τη διάδοχη κατάσταση.

Ο Μίλαν Ράσταβατς σύμφωνα με πληροφορίες θα αντικαταστήσει τον Τραϊανό Δέλλα στους Κρητικούς. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται στο Ηράκλειο ώστε να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το συμβόλαιο του πρώην τεχνικού του Asteras AKTOR.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή κ. Τραϊανό Δέλλα, έπειτα από παραίτηση που υπέβαλλε για προσωπικό του λόγο, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση.

Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας μέχρι και σήμερα, ο Τραϊανός Δέλλας και οι συνεργάτες του, κ.κ. Βασίλης Μπορμπόκης και Δημήτρης Μπουρουτζίκας, έδειξαν απόλυτο επαγγελματισμό και σεβασμό στον ΟΦΗ, κάνοντας ό, τι είναι δυνατόν για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν από κοινού.

Ευχόμαστε στον κ. Δέλλα και την οικογένειά του, αλλά και στους συνεργάτες του, να έχουν υγεία και να συνεχίσουν να προσφέρουν με τις γνώσεις τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Δε σας λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν…

Λίγο μετά την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ, ο κ. Τραϊανός Δέλλας έκανε την ακόλουθη δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας:



«Μετά από πολύ σκέψη και σε πλήρη συνεννόηση με τη διοίκηση, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την ομάδα, λόγω ενός πολύ σοβαρού προσωπικού προβλήματος.

Όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί με τους ποδοσφαιριστές μου, να δημιουργήσουμε αρχικά μια οικογένεια και στη συνέχεια μια ομάδα ανταγωνιστική, αντάξια της ιστορίας του ΟΦΗ και της Κρήτης, την οποία θα χαίρεται ο κόσμος να τη βλέπει μέσα στο γήπεδο.

Αισθάνομαι προνομιούχος που κατείχα τη θέση του προπονητή του ΟΦΗ για περίπου 8 μήνες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της ομάδας, κ. Μιχάλη Μπούση και την οικογένειά του για την τιμή που μου έκαναν και την ευκαιρία που μου έδωσαν, να βρεθώ στο «τιμόνι» αυτής της ομάδας.

Ευχαριστώ τη διοίκηση και προσωπικά τους κ.κ. Μηνά Λυσάνδρου και Ηλία Πουρσανίδη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε αυτούς τους μήνες.

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου που καθημερινά δουλέψαμε πάρα πολύ για να βγάλουμε μέσα στο γήπεδο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα.

Ευχαριστώ τον κόσμο του ΟΦΗ για τη στήριξη και τον σεβασμό στο πρόσωπό μου και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ποδοσφαιριστές μου. Η σκληρή δουλειά που κάναμε, εύχομαι στο τέλος της σεζόν να τους ανταμείψει και να πετύχουν τους στόχους που, όλοι μαζί θέσαμε, στην αρχή της σεζόν».

Ο αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, κ. Ηλίας Πουρσανίδης αναφέρθηκε στην παραίτηση του κ. Δέλλα από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Κάποιες φορές είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε αποφάσεις τις οποίες δεν θέλουμε, αλλά μας τις επιβάλλουν οι συνθήκες που διαμορφώνονται στη ζωή μας.

Ο Τραϊανός Δέλλας, ο Βασίλης Μπορμπόκης και ο Δημήτρης Μπουρουτζίκας, τίμησαν και σεβάστηκαν την ομάδα μας από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα της παρουσίας τους στην Κρήτη. Μαζί με τους ποδοσφαιριστές μας, δημιούργησαν μια ανταγωνιστική ομάδα, η οποία έχει όλα τα εχέγγυα για να πετύχει τους στόχους της και να κάνει περήφανους τους φιλάθλους μας.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και ως διοίκηση θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο του ΟΦΗ, ότι θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχιστεί το έργο τους. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες κινήσεις για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε το τέλος της αγωνιστικής σεζόν να μας βρει όλους ικανοποιημένους απ’ όσα θα έχει πετύχει ο ΟΦΗ».

