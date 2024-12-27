Euroleague: Έριξε το κάστρο της Μπάγερν και πλησίασε την κορυφή ο Παναθηναϊκός

Με Καλαϊτζάκη, Μπράουν, Ναν, Ερναγκόμεθ και Γιουρτσεβέν ξεκίνησε το παιχνίδι ο Αταμάν, μην έχοντας διαθέσιμους Λεσόρ και Γκριγκόνις, ενώ ο Χέρμπερτ επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Έντουαρντς, Βάιλερ-Μπαμπ, Γκιφάι, Φόιγκτμαν και Μπούκερ για την αρχική του πεντάδα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει «κρύος» επιθετικά, με 0/2 δίποντα και 0/4 τρίποντα στο πρώτο τρίλεπτο, δίνοντας το δικαίωμα στην Μπάγερν να πετύχει 9 αναπάντητους πόντους και με τον Έντουαρντς να ευστοχεί σε τρεις βολές που πήρε από φάουλ του Ερναγκόμεθ. Ο Χουάντσο «έσπασε το ρόδι» για τους «πράσινους» και ο Ναν μείωσε σε 9-4, ενώ ο Σλούκας με το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού στην βραδιά «έγραψε» το 11-7.

Ωστόσο, η ομάδα του Αταμάν συνέχισε να μην έχει συγκέντρωση επιθετικά και έμεινε χωρίς καλάθι για περισσότερα από 3 αγωνιστικά λεπτά, με την Μπάγερν να περνάει μπροστά με +9 (16-7), μετά από τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Χουάντσο. Στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου ο Παναθηναϊκός έφτιαξε μικρό σερί 6-0, ενώ οι Βαυαροί ήταν άστοχοι με 0/7 τρίποντα, πλησιάζοντας σε «απόσταση βολής» (16-13).

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Γκέιμπριελ να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού με ένα follow κάρφωμα, βάζοντας την ομάδα του για πρώτη φορά μπροστά στο ματς (16-17). Οι «πράσινοι» βελτιώθηκαν κατακόρυφα σε άμυνα και επίθεση, βρήκαν ρυθμό και με τους Ναν-Γκέιμπριελ να προσφέρουν ενέργεια και θέαμα, έφτιαξαν εντυπωσιακό σερί 17-4, ξεφεύγοντας με διψήφια διαφορά (20-30), ενώ ο Σλούκας έφτασε από νωρίς της 6 ασίστ.

Ωστόσο, από εκείνο το σημείο του αγώνα και έπειτα ο Παναθηναϊκός «πάγωσε» τελείωσε επιθετικά, βάζοντας μόλις 2 πόντους στα τελευταία 5:45 της δεύτερης περιόδου, έχοντας μόλις 1/12 τρίποντα και επιτρέποντας στην Μπάγερν να φτιάξει εντυπωσιακό σερί 16-2, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (36-32).

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Ναν έβαλε πέντε γρήγορους πόντους με τρίποντο και floater, δίνοντας ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (36-37), με τον Ομπστ να ευστοχεί στο τρίτο του τρίποντο, για το 43-41 υπέρ των Βαυαρών. Ο Ναν έφτασε τους 18 προσωπικούς πόντους ισοφαρίζοντας σε 43-43, ενώ οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, ενώ ο «καυτός» Ομπστ ευστόχησε από τα 9 μέτρα και μπροστά σε άμυνα για το 49-48. Ο άποντος μέχρι εκείνο το σημείο Γκραντ, έβαλε 7 συνεχόμενους πόντους μέσα σε ένα δίλεπτο βάζοντας τον Παναθηναϊκό στο +4 (51-55), ενώ ο Γκιφάι διαμόρφωσε το 53-55 με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο, ο Φόιγκτμαν ευστόχησε σε τρίποντο για το 56-55, ενώ λίγο αργότερα ο Ναν με μεγάλο του τρίποντο έβαλε τον Παναθηναϊκό στο +3 (58-61), πριν ο Σλούκας διαμορφώσει με βολές το 58-63. Ο Γκραντ σκόραρε για τρεις για το 61-66 φτάνοντας τους 11 προσωπικούς πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, όμως Φόιγκτμαν και Ομπστ με δικά τους τρίποντα έβαλαν ξανά μπροστά την Μπάγερν με 67-66, όμως ο Γκραντ συνέχισε να είναι κομβικός για τους «πράσινους», σκοράροντας με τρίποντο για το 67-69, πριν οι Μήτογλου και Σλούκας ευστοχήσουν και εκείνοι από μακριά, για το +8 (67-75) του Παναθηναϊκού με να απομένουν για το φινάλε!

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 36-32, 53-55, 69-80

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.