Καλαϊτζάκης: Είμαι χαρούμενος για τον αδερφό μου, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης μίλησε για τον αδερφό του Παναγιώτη και έστειλε τις ευχές του και στις δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά, όσα είπε στους Playmakers:

«Κάθε μέρα μιλάω με τον Παναγιώτη, είναι ο δίδυμος αδερφός μου. Είμαι χαρούμενος για αυτόν. Έχει κερδίσει με το σπαθί του ότι έχει κερδίσει.Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα , από την τελευταία θέση κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα.Ευχομαι καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό».

