Καλαϊτζάκης: Είμαι χαρούμενος για τον αδερφό μου, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό

Ο Καλαϊτζάκης μίλησε για τον αδερφό του Παναγιώτη και για το τι έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός  

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης μίλησε για τον αδερφό του Παναγιώτη και έστειλε τις ευχές του και στις δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. 

Αναλυτικά, όσα είπε στους Playmakers:

«Κάθε μέρα μιλάω με τον Παναγιώτη, είναι ο δίδυμος αδερφός μου. Είμαι χαρούμενος για αυτόν. Έχει κερδίσει με το σπαθί του ότι έχει κερδίσει.Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα , από την τελευταία θέση κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα.Ευχομαι καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό». 

