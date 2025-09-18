Ταμπόρδα: Νιώθω καλά, ίσως θέλω λίγο χρόνο ακόμα να προσαρμοστώ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson .

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 1-0 της Καλλιθέας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, χάρη στο γκολ του Ντέσερς στο 30ό λεπτό, και πήραν τους πρώτους τους τρεις βαθμούς στη διοργάνωση. Πλέον το Τριφύλλι, με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό, ξανά στη Λεωφόρο, σε ένα ματς «ζωής και θανάτου» .

Πηγή: skai.gr

