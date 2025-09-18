Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το γλυκό μήνυμα στη Μαράια για τα γενέθλιά της

Για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε πόσο σημαντική θέση έχει η οικογένεια στη ζωή του, καθώς θέλησε να τιμήσει δημόσια τη σύζυγό του, Μαράια Νταναέ Αντετοκούνμπο, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς ανάρτησε στα social media μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με ένα λιτό αλλά άκρως τρυφερό μήνυμα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Η 33χρονη Μαράια, πρώην παίκτρια βόλεϊ και σήμερα επιχειρηματίας, στέκεται πάντα στο πλευρό του Γιάννη, τόσο στις αγωνιστικές του επιτυχίες όσο και στις κοινωνικές τους δράσεις.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, και μοιράζεται τη ζωή του ανάμεσα στο Μιλγουόκι και την Ελλάδα.

