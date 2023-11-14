Για τον σάλο που προκλήθηκε χθες με το δημόσιο… παράπονο που έκανε ο Γκουστάβο Πογέτ για συνεργάτη του και τη μη πληρωμή του από την ΕΠΟ μίλησε ο Σωτήρης Ταμπάκος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Θα μπορούσε ο προπονητής να αποφύγει να πει αυτό για τον συνεργάτη του. Το θέμα έπρεπε να λυθεί εκ των έσω. Ο ίδιος ο Πογέτ, λέγεται, πως προσπάθησε να τακτοποιήσει το θέμα του συνεργάτη του, ο οποίος δεν μπορεί να πληρωθεί αν δεν βγάλει ελληνικό ΑΦΜ. Πάντως σε άλλα πράγματα, όπως ότι η Εθνική ομάδα δεν έχει προπονητικό κέντρο, έχει δίκιο ο Πογέτ», ανέφερε ο ρεπόρτερ της Εθνικής ομάδας.

«Στο συμβόλαιο του Πογέτ υπήρχε όρος που προβλέπει αυτόματη ανανέωση σε περίπτωση συμμετοχής στα playoffs του Μαρτίου. Αντίθετα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για αυτόματη ανανέωση εφόσον η Εθνική ομάδα περάσει στα τελικά. Μπορεί να πάει και με άλλον προπονητή στο Euro. Δεν είναι απίθανο να έχουμε το πρωτοφανές να περάσουμε στα τελικά και να πάμε με άλλον προπονητή. Στη σχέση του Πογέτ με την ΕΠΟ μοιάζει να έχει ραγίσει το γυαλί. Σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε δηλώσει και ο ίδιος ανοιχτός σε προτάσεις. Το θέμα είναι να μην επηρεαστούν τα αποδυτήρια της ομάδας», πρόσθεσε.

