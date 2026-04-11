Πρόβλημα με Μάνταλο στην ΑΕΚ, αισιοδοξία για Μαρίν ενόψει ρεβάνς

Δεν είναι ευχάριστα τα νέα για την ΑΕΚ όσον αφορά την κατάσταση του Πέτρου Μάνταλου, με τον αρχηγό της ομάδας να τίθεται εκτός δράσης μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Ο Έλληνας μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Βαγέκας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να επιβεβαιώνονται και να κάνουν λόγο για μυϊκό πρόβλημα αρκετά σοβαρό, με τον Μάνταλο να αναμένεται να απουσιάσει από τα δύο επόμενα κρίσιμα παιχνίδια, τόσο από τη ρεβάνς με τη Ράγιο στη Νέα Φιλαδέλφεια όσο και από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, πιο αισιόδοξα είναι τα νέα για τον Ραζβάν Μαρίν. Ο διεθνής Ρουμάνος χαφ, παρότι αντιμετώπισε πρόβλημα πριν από το πρώτο ματς, αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αντικαθιστώντας τον Μάνταλο.

Οι ενδείξεις για την κατάστασή του είναι θετικές, με τον Μαρίν να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για τη μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης.

Ωστόσο, το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά την περίπτωσή του, καθώς ακολουθεί και το απαιτητικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας στο πρόγραμμα της ομάδας.

