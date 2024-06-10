Ο Ντιέγκο Αλόνσο είναι εδώ και λίγες ώρες ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον Ουρουγουανό να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα του PAO TV.

Μεταξύ άλλων, ο τεχνικός του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε στα όσα ξέρει για τη νέα του ομάδα, τα στοιχεία που θέλει να εισάγει στο παιχνίδι της αλλά και τη... ρεβάνς που ψάχνει μετά το σύντομο πέρασμά του από τη Σεβίλλη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο σύλλογο, τον πλέον σπουδαίο στη χώρα. Ξέρω ότι την τελευταία τριετία πήρε δύο φορές το Κύπελλο. Είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κατακτήσουμε.

Έχω δει ολα τα ματς του Παναθηναϊκού. Και με προπονητή τον Γιοβάνοβιτς και με τον Τερίμ. Η ομάδα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, βρέθηκε κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τελικά δεν τα κατάφερε. Η ομάδα έχει μία καλή βάση, την οποία σκοπεύουμε να βελτιώσουμε προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας.

Πρόκειται για πολύ μεγάλη ομάδα. Ήταν πρόκληση να αναλάβω ομάδα με στόχους πρωταθλητισμού. Το ήθελα πολύ, είμαι ένας προπονητής που παίζει για τίτλους και μου αρέσει η ομάδα μου να πρωταγωνιστεί. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκος έχει 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, οπότε για μένα είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία να κυνηγήσω την κατάκτηση του τίτλου.

Και κάτι ακόμα. Με κάλυψε απόλυτα το πλάνο που μου παρουσίασε ο τεχνικός διευθυντής και τα λόγια που μου είπε ο πρόεδρος της ομάδας. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που θέλω να υπηρετήσω με μεγάλη χαρά.

Πήρα πολλές πληροφορίες μίλησα με συναδέλφους για να σχηματίσω γενική άποψη για τον σύλλογο, το πρωτάθλημα, τη χώρα. Όλες οι πληροφορίες ήταν θετικές. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση η σοβαρότητα που προσεγγίζει το ποδόσφαιρο τόσο ο πρόεδρος όσο και η διοίκηση κάτι που μου έδωσε ηρεμία.

Μιλήσαμε για την ενίσχυση που χρειαζόμαστε στο ρόστερ και θα προχωρήσουμε καλά.

Αυτό που θέλω είναι να νικάω. Πάντα στην καριέρα μου ήθελα οι ομάδες μου να πρωταγωνιστούν. Μου αρέσει και οι ομάδες μου πάντα είχαν ένταση. Πίεση ψηλά, ο έλεγχος του ρυθμού του αγώνα. Αυτή είναι η φιλοσοφία που θέλω να περάσω. Μία ομάδα που θα έχει ένταση, θα πιέζει θα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Το πρώτο και βασικό που οφείλει να κάνει ένας προπονητής είναι να θεωρήσει οικογένειά του τους πάντες. Εάν δημιουργηθεί η αίσθηση της οικογένειας τότε όλα είναι πιο εύκολα. Το μέλημά μου είναι να είμαστε ενωμένοι. Ποδοσφαιρστές, προσωπικό, οι οπαδοί. Εάν δουλέψουμε όλοι μαζί για τον στόχο, τα πράγματα θα γίνουν ευκολότερα.Αναμφίβολα είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία που μου έδωσε ο Παναθηναϊκός και τον ευχαριστώ. Για μένα αυτή η θέση είναι μία ρεβάνς για όλα όσα έγιναν στη Σεβίλλη, όπου έμεινα πολύ λίγο χρονικό διάστημα και γι’ αυτόν τον λόγο τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά.

Θέλω και πάλι να ευχαρισατήσω τον πρόεδρο που μου έδωσε την ευκαιρία. Θα κάνω το παν για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις.

Η πίεση είναι συνηθισμένη για τους προπονητής. Αυτές οι προκλήσεις στον Παναθηναϊκό υπάρχουν κάθε σεζόν. Εμείς οφείλουμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για τον πρώτο επίσημο αγώνα. Οι μεταγραφές τελειώνουν στις 31 Αυγούστου και ο στόχος είναι να αποκτήσουμε τους παίκτες που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε όπως θέλουμε. Θα δουλεύουμε πολύ με την ομάδα από την πρώτη μέρα. Το φώτο φίνις το ορίζω στις 31 Αυγούστου για να ετοιμάσουμε το ρόστερ που θα πετύχει τους στόχους σε Ελλάδα κι Ευρώπη».

