Τα μέτρα της ΕΠΟ για την προστασία των διαιτητών

Σημαντικές αποφάσεις πάρθηκαν στη συνάντηση που έγινε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΟ ανάμεσα στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Τάκη Μπαλτάκο, και αντιπροσωπεία των διαιτητών.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε να προταθούν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου μια σειρά από μέτρα για την ασφάλεια των διαιτητών.

Αυτά περιλαμβάνουν ανακλήρης ορισμών διαιτητών που έχουν στοχοποιηθεί με ανακοινώσεις από ομάδες, παρουσία αστυνομικού της διεύθυνσης Αθλητικής Βίας στα αποδυτήρια, παροχή δυνατότητας φύλαξης σε διαιτητές που τη ζητήσουν και αυστηροποίηση των ποινών για δυσφημιστικές κρίσεις κατά διαιτησίας.

Οι διαιτητές θα αναμείνουν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου τη Δευτέρα για να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν την αποχή τους ή όχι, ανάλογα με την ικανοποίηση ή όχι των αιτημάτων τους.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κ. Παναγιώτη Μπαλτάκο είχαν σήμερα στα γραφεία της Ομοσπονδίας τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητών της Super League.

Στη συνάντηση που ήταν παρόντες και ο αναπληρωτής πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου και ο ταμίας Κλέαρχος Τζαφέρης, αποφασίστηκαν τα εξής.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ θα προτείνει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου που θα συνεδριάσει την προσεχή Δευτέρα 11/12, τα εξής πρώτα μέτρα για την προστασία διαιτητών και βοηθών:

1. Θα ανακαλείται ο ορισμός διαιτητή και δεν θα διεξάγεται παιχνίδι ομάδας που με πρότερη ανακοίνωση έχει στραφεί κατά των διαιτητών που έχουν ορισθεί.

2. Θα ζητηθεί να βρίσκεται αστυνομικός της υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας στο χώρο των αποδυτηρίων στα παιχνίδια της SL1.

3. Η ΕΠΟ θα αναλάβει την προστασία των διαιτητών μέσω των εταιρειών ασφαλείας (σεκιούριτι) με τις οποίες συνεργάζεται, εφόσον το ζητήσουν και για όσο το χρόνο το ζητήσουν.

4. Η ΕΠΟ θα αποκαταστήσει οποιαδήποτε υλική ή γενικότερη ζημιά που θα αποτιμάται σε χρήμα, την οποία τυχόν θα υποστεί κάποιος διαιτητής.

5. Αυστηροποίηση των ποινών για δυσφημιστικές κρίσεις και επιθέσεις κατά αξιωματούχων διαιτησίας. Η ΕΠΟ θα ζητήσει από τις ΦΙΦΑ, ΟΥΕΦΑ την κατ΄ εξαίρεση άμεση αλλαγή των κανονισμών.

6. Άμεση έναρξη των διαδικασιών για την εφαρμογή της επαγγελματικής διαιτησίας από ΕΠΟ και στο πλαίσιο της ΕΠΟ, έτσι ώστε να εφαρμοστεί πλήρως στο επόμενο πρωτάθλημα.

7. Η νομική υπηρεσία της ΕΠΟ θα αναλάβει τη νομική κάλυψη των διαιτητών και των βοηθών μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Επίσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ θα ζητήσει συνάντηση των διαιτητών με τον υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου και Αναπληρωτή Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

