«Στοπ» της Αστυνομίας σε μετακίνηση οπαδών του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα

Στην απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας (11/12) με την Καρδίτσα για την Stoiximan Basket League προέβησαν οι Αρχές.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας, ενημερώνει σχετικά με την απόφασή της να απαγορευτεί η μετακίνηση οπαδών των «ερυθρόλευκων», λίγες μόνο ώρες μετά τα θλιβερά συνέβησαν στο χθεσινό ντέρμπι «αιωνίων», εκεί όπου αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά όταν χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στο μηρό κατά την διάρκεια των επεισοδίων έξω από το «Μελίνα Μερκούρη»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ομάδας Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης BASKET LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2023-2024, μεταξύ των ομάδων K.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 20:15΄ στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

