Μπλεξίματα με τον νόμο για τον Βλάντιμιρ Στίματς, σύμφωνα τουλάχιστον με τα ρεπορτάζ στον σέρβικο Τύπο.

Και αυτό γιατί, ο παλαίμαχος διεθνής σέντερ συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (03/11), μαζί με άλλα 36 άτομα, στο Βελιγράδι.

Vladimir Stimac, gözaltına alındı. 🚨



Bir dönem ülkemizde forma giyen Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, katıldığı iktidar karşıtı eylemde gözaltına alındı. 🚔 pic.twitter.com/Tx6HcvdF1i — TrendBasket (@TrendBasket) November 3, 2025

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του «Sportklub», το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας ανακοίνωσε ότι υπήρξαν προσαγωγές 37 ανθρώπων για διατάραξη της δημόσιας τάξης και πρόκληση επεισοδίων μπροστά από τη Βουλή.

Θυμίζουμε ότι ο Στίματς αποσύρθηκε από το μπάσκετ πριν από δύο μόλις χρόνια, έχοντας πίσω του μια μεγάλη καριέρα στα παρκέ, αγωνιζόμενος μετξύ άλλων σε Ζάλγκιρις Κάουνας, Ερυθρό Αστέρα, Μάλαγα, Εστουντιάντες, Μπεσίκτας, Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε.

