Η ΔΙΚΗ στον ΣΚΑΪ με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.00 στον ΣΚΑΪ

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Ο ανταγωνισμός της κορυφής - σχολιάζουν ο προπονητής Γιώργος Κούτσης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διαιτητή FIFA Γιάννη Σταυρίδη.

Θέμα: Η άλλη διάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο studio, ο καθηγητής πολιτειολογίας Κώστας Ζουράρις και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας Σάββας Δημητριάδης.

Αποκάλυψη: Έτσι ξέπλυναν το μαύρο χρήμα από το παράνομο στοίχημα. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Έρευνα: Γιατί διογκώνονται οι οφειλές των ομάδων. Αναλύει ο πρώην ποδοσφαιριστής Πέτρος Κανακούδης.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

