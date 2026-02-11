Στεφάνι και λουλούδια από τον Παναθηναϊκό στη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ

Ένα στεφάνι και λευκά τριαντάφυλλα τοποθέτησε στο γήπεδο της Τούμπας η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο φονικό τροχαίο στη Ρουμανία ενώ ήταν καθ’ οδόν για να δουν την ομάδα τους να παίζει στη Γαλλία.

Η αποστολή των ”πρασίνων” κατέφθασε στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα καθώς σε λίγη ώρα, στις 20:30, θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ για το ποιος θα προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Να σημειωθεί ότι ο πρώτος αγώνας που έγινε στην Αθήνα έληξε 0-1, με νικητή τον ΠΑΟΚ. Το γκολ είχε πετύχει ο Γιακουμάκης από εκτέλεση πέναλτι στο 66′.

