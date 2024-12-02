Λογαριασμός
Συγκίνηση: Ο Ντελ Πότρο είπε αντίο στα κορτ με νίκη επί του Τζόκοβιτς

Ο Ντελ Πότρο νίκησε τον Τζόκοβιτς στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του μέσα σε κλίμα συγκίνησης

Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στο Μπουένος Άιρες για να τιμήσει τον Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο, ο οποίος έδωσε το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

Ο 36χρονος Αργεντινός, «ο πύργος του Ταντίλ» όπως είναι το παρατσούκλι του, νίκησε τον Σέρβο σούπερ σταρ με 6-4, 7-6, και στο τέλος του αγώνα αγκαλιάστηκαν στο φιλέ, ξεσπώντας και οι δύο σε λυγμούς.

O Nτελ Πότρο κατέκτησε το US Open το 2009, ενώ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 και το χάλκινο σε αυτούς του Λονδίνου το 2012.

