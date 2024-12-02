Συγκίνηση: Ο Ντελ Πότρο είπε αντίο στα κορτ με νίκη επί του Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στο Μπουένος Άιρες για να τιμήσει τον Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο, ο οποίος έδωσε το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

Ο 36χρονος Αργεντινός, «ο πύργος του Ταντίλ» όπως είναι το παρατσούκλι του, νίκησε τον Σέρβο σούπερ σταρ με 6-4, 7-6, και στο τέλος του αγώνα αγκαλιάστηκαν στο φιλέ, ξεσπώντας και οι δύο σε λυγμούς.

O Nτελ Πότρο κατέκτησε το US Open το 2009, ενώ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 και το χάλκινο σε αυτούς του Λονδίνου το 2012.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.