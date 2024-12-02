Αν και αρχικά δεν είχε οριστεί VAR στην πρώτη αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Κυπέλλου, μετά από σχετικό αίτημα που έκαναν οι «πράσινοι» θα υπάρξει VAR και οι φιλοξενούμενοι θα καλύψουν τα έξοδα.

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη φάση δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία VAR και τοποθετείται μόνο εφόσον το ζητήσουν οι ομάδες αναλαμβάνοντας και το κόστος. Από την επόμενη φάση, τα προημιτελικά, και μετά το VAR είναι υποχρεωτικό.

Έτσι μετά τον ορισμό του διαιτητή Τσιμεντερίδη, προσεχώς θα γίνει γνωστό και ποιοι δύο διαιτητές θα είναι στο VAR την Τετάρτη (21:30) στο Περιστέρι.

