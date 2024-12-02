Δίωξη για εκβιασμό άσκησε η γερμανική εισαγγελία στον πρώην σωματοφύλακα της οικογένειας του Μίχαελ Σουμάχερ, Μάρκους Φρίζε.

Ο τελευταίος, που επί εννιά χρόνια εργαζόταν στην έπαυλη του θρύλου της Formula 1, κατάφερε να αποσπάσει 1.500 φωτογραφίες, πληροφορίες από τον ιατρικό φάκελο του και 200 βίντεο με τον «Σούμι» απειλώντας στη συνέχεια την οικογένεια του πως θα τα δημοσιοποιήσει αν δεν του έδιναν 14 εκατ. ευρώ.

Η οικογένεια του Σουμάχερ προσέφυγε στην αστυνομία και αυτή συνέλαβε τον Φρίσε, ενώ η υπόθεση θα εκδικαστεί τον επόμενο μήνα στο Βούπερταλ της Γερμανίας. Ο Φρίσε και οι συνεργάτες του κατηγορούνται για παράνομη πρόσβαση, κλοπή ευαίσθητων δεδομένων και εκβιασμό.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 υπέστη βαρύτατες κακώσεις στο κεφάλι σε ατύχημα που είχε κάνοντας σκι τον Δεκέμβριο του 2013. Έκτοτε είναι αποκομμένος από τα φώτα και η οικογένειά του έχει κάνει το παν για να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή και την ιατρική κατάστασή του.

