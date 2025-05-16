Σχέση ζωής: Ανανεώνει με την Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Βαλβέρδε

Κάτοικος «Σαν Μαμές» για πολλά ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Ερνέστο Βαλβέρδε!



Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της MARCA, οι Βάσκοι, που επιθυμούσαν διακαώς την παραμονή του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, φαίνεται πως κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για νέο συμβόλαιο

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το εν λόγω Μέσω, είναι θέμα ωρών να ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας του «Txingurri» με τα «λιοντάρια», καθώς, το τρέχον συμβόλαιο των δύο πλευρών ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν!



Η χρονική διάρκεια του νέου συμβολαίου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, ωστόσο, ο 61χρονος τεχνικός μετρά ήδη δέκα χρόνια στο τιμόνι της Μπιλμπάο με 211 νίκες σε σύνολο 448 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις!



Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν φήμες που τον ήθελαν στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ, μιας και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

