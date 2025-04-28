«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.00 στον ΣΚΑΪ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.
Τα ντέρμπι επιστρέφουν: ΑΕΚ - Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Σχολιάζουν ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.
Δείτε το τρέιλερ
Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Γιώργο Σπανέα, σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών.
Θέμα: Ο ψηφιακός δρόμος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο studio, ο Δημοσθένης Κουπτσίδης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.
Έρευνα: Η αθλητική διαδοχή και ο παράνομος στοιχηματισμός. Αναλύουν ο δικηγόρος και καθηγητής αθλητικού δικαίου Γρηγόρης Ιωαννίδης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.
Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
