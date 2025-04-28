Οι εκτός έδρας δοκιμασίες των αιωνίων στα playoffs της Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Τα συναρπαστικά playoffs της Euroleague βρίσκονται στην πιο κρίσιμη καμπή τους και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλη τη δράση από τις εκτός έδρας δοκιμασίες των «αιωνίων».

Την Τρίτη (29/04) στις 22:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ στην Μαδρίτη. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη θέση του οδηγού μετά το υπέρ τους 2-0 και χρειάζονται άλλη μία νίκη για την πρόκριση τους στο final-4. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Ισπανία περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας.

Την Τετάρτη (30/04) στις 20:45 έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Αναντολού Εφές. Ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι με την πλάτη στον τοίχο και ψάχνει το break που θα του δώσει ξανά το προβάδισμα στη σειρά. Στη μετάδοση από την Τουρκία ο Γιώργος Πετρίδης.

Μόλις τελειώσουν τα ματς, το «παιχνίδι» συνεχίζεται στο στούντιο για τον απόηχο των αναμετρήσεων, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Ζήστε λεπτό προς λεπτό τις μεγάλες μάχες Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός και Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.